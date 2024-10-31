Türkiye ile Senegal Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ile Senegal Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türkiye ile Senegal Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin katılımıyla, Türkiye ile Senegal arasında eğitim, tarım, enerji, şehircilik ve stratejik iş birliği alanlarında toplam 5 ayrı mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Faye ortak basın toplantısı düzenledi.

31.10.2024 18:35
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Türkiye ile Senegal arasında eğitim, tarım, enerji, şehircilik ve stratejik iş birliği alanlarında 5 ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin huzurunda gerçekleşen törende, iki ülkenin farklı sektörlerdeki ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye ile Senegal arasında farklı alanda önemli işbirliklerini kapsayan 5 anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin huzurunda imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninin ardından Erdoğan ve Faye ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Senegal Şehir Planlama, Yerel Yönetimler ve Bölge Planlama Bakanı Balla Moussa Fofana imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nı da Yükseköğretim Kurulu Başkan Erol Özvar ile Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall imzaladı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Protokolü" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Fay tarafından imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Senegal, Türkiye, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile Senegal Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı - Son Dakika

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