Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, projelerin ülke genelinde yürütüldüğünü belirtti

Politika

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, üç yıldır sadece Trabzon'da değil Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu olarak projeler yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde, gıda israfından, sıfır atığa, toplumsal şiddetten madde bağımlılığına, mülteci sorunlarından orantısız göçe, gençlerin istihdamına, gelir düzeylerine göre yardımlaşma köprüsü olmaya kadar her konuda elimiz taşın altında devlet işbirliğiyle bakanlıklarımızın ortaklıklarıyla Türkiye'yi dolaşıyor işimi ailemi geride bırakıp ülkemiz için gönüllü karşılık beklemeden projelerimizi yürütüyoruz" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Lokma Tatlı Dünyası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Aktürk, sadece ülke olarak değil, dünya olarak çok zor günlerin içinden geçildiğini dile getirerek, "Ülkemiz bulunduğumuz coğrafya da ki konumu itibariyle, sahip olduğumuz toprak zenginlikleriyle hep göz önünde, tarih boyunca ele geçirilmek istenen bir ülke oldu. Kuzeyde Rusya, Ukrayna, güneyde körfez ülkelerinde sıcaklık hiç azalmadan üç aya yakın bir zamandır devam eden İsrail Gazze savaşıyla da artarak devam eden sınır güvenliğimizin hep üst seviyede alarmda olduğu bir ülke. Dünyanın, insanlığın ne yazık ki geldiği bu kabul edilemez süreçler hepimizi derinden etkiliyor. Vicdanlarımızın sesi, karşı karşıya kaldığımız acı olaylar karşısında her geçen gün daha da yükseliyor. İnsanlık dramı bir önceki günü dağlayarak artmaya devam ediyor. Çok sağduyulu, çok duyarlı, çok düşünerek hareket etmek zorundayız. Düşman uyumuyor. Boy boy evlatlarımız sizin için, bizim için, Vatan için bu topraklara hala şehit ediliyor, bizler için canını veriyor" şeklinde konuştu.

"Dünya dengeleri kontrolden çıktı, geleceği artık tahminle, yaklaşık değerlendirmelerle göremiyoruz" diyen Aktürk, "Ekonomik olarak ekmek yediğimiz ekmek yedirdiğimiz bunca insanı ayakta tutalım diye olağan üstü çaba sarf ediyoruz. Bu vatanı bizlere emanet eden atalarımıza sorumluluğumuz hepimizin ayrı, sizlerin milletin tarafsız sesi olmanın, insan olmanın bizlerin gerek iş adamı gerekse seçilmiş bireyler olarak devletin ve milletin sorumluluğunu taşımanın vicdani yükü hepimizde çok büyük. Toplumsal huzur için, yarınlarımız için, milli birliğimiz beraberliğimiz için, şehitlerimize bize bu günleri bırakanlara borcumuz için dün olduğundan daha çok devletimizin yanında saf olmalı, el ele omuz omuz dayanışmalıyız" diye konuştu.

"Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var"

31 Mart seçimlerindeki adaylara başarılar dileyen Aktürk, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Hem belediye başkanlıkları, hem mahalle muhtarlık seçimleri gerçekleşecek. Ben bu şehre bizlere bugüne kadar emek veren bütün belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni adaylarımızın hepsine başarılar diliyorum. Demokratik adil bir düzen için demokrasimize yakışır bir seçim süreci geçirmemizi temenni ediyorum. Acı, tatlı günlerimiz oldu. Yerel yönetimler hepiniz takdir edersiniz ki bir şehrin ilerlemesi, içinde yaşayan hemşerilerinin daha şehirsel düzen ve huzuru hissetmesi güvenli yaşaması, kalkınması için çok önemli. Bu şehrin emek verenleri olarak yöneticilerimizle yeri geldi prensipte anlaşamadığımız konularımız oldu. Bu durumlar hepimize gösterdi ki zaman içerisinde gerekli çözümler üretildi. Yeni dünya her geçen gün değişiyor bu hıza erişenler yeni süreçte ayakta kalan görünür olan olacak. Bu yüzden hepimiz birbirimize karşı duruşla değil daha sık saf olarak sorunlarımızı çözeceğimizin milli birlik ve beraberliğimiz için milletimize örnek olacağımız çalışmalarla yollara devam etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Karşılık beklemeden projelerin yürütüldüğünü kaydeden Aktürk, şöyle konuştu:

"Üç yıldır sade ilimizde değil Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu olarak yürüttüğümüz projelerle Türkiye'nin her yerinde, gıda israfından, sıfır atığa, toplumsal şiddetten madde bağımlılığına, mülteci sorunlarından orantısız göçe, gençlerin istihdamına, gelir düzeylerine göre yardımlaşma köprüsü olmaya kadar her konuda elimiz taşın altında devlet işbirliğiyle bakanlıklarımızın ortaklıklarıyla Türkiye'yi dolaşıyor işimi ailemi geride bırakıp ülkemiz için gönüllü karşılık beklemeden projelerimizi yürütüyoruz. Bir düşünürün dediği gibi acı duyabiliyorsak canlıyız, bir başkasının acısını hissedebiliyorsak insanız. Her konuda empati yaparak yaşamak artık hepimizin asli görevi. İnsanlığımızı kaybetmediğimiz, hep yaşayıp yaşattığımız hep birlikte daha güçlü bir Türkiye, barış, huzur, kardeşlik, birlik beraberlik dolu bir dünyada hep iyi günlerde var olmak dileğiyle." - TRABZON