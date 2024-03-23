Türkiye\'nin en büyük şehir hastanesi Sancaktepe\'de yapıldı

Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin Sancaktepe'de yapıldığını belirterek, "Gen ve hücre terapi hastanesiyle, BAHAR (Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezi) Projesi'yle ve lojman dahil olmak üzere kompleksin tamamıyla birlikte devreye girdiğinde en az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak." dedi.

Koca, Sancaktepe'deki Fatma Fitnat Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra cami cemaatiyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, Atatürk Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, ziyaretlerinin ardından yapımı süren Sancaktepe'deki şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koca, yaptığı açıklamada, şu an faaliyetlerine devam eden 24 şehir hastanesinin bulunduğunu, 14 şehir hastanesinin de yapımının sürdüğünü belirterek, Muğla, Malatya ve Van'da da yapılacak hastanelerle birlikte bütün büyük şehirlerde şehir hastanesinin olacağını söyledi.

İstanbul için düşünülen ilave 3 şehir hastanesinin daha bulunduğunu kaydeden Koca, Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin inşaatı süren Sancaktepe Şehir Hastanesi kompleksi olduğunu belirtti.

Koca, 4 bin 100 yatak kapasiteli hastanenin, bitişiğindeki 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin de entegre edilmesiyle toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne dönüşeceğini anlattı.

"Önümüzdeki 6 ay içinde BAHAR Projesi'ni hızla faaliyete geçirmek istiyoruz"

Bakan Koca, ihalesi yapılan hastanenin kapalı alanının bir milyon metrekare olduğunu ve genel hastane, kadın doğum, çocuk, ortopedi, KVC, fizik tedavi, YGAP ve psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık kampüsü olacağını söyledi.

Koca, ayrıca kampüste Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezinin (BAHAR) de olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada AMATEM, ÇEMATEM lojmanlarıyla birlikte bir BAHAR Merkezi olacak. Bir-iki katlı yer yer olan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içinde BAHAR Projesi'ni hızla faaliyete geçirmek istiyoruz."

Bu projenin de 30 büyük şehirde yapılmasının planlandığını anlatan Koca, bu merkezlerden yatırıma alınan 10 projeden ihalesi ilk yapılanın Sancaktepe'deki kampüs olduğunu kaydetti.

Koca, "Bu kapasitesiyle, AMATEM, ÇEMATEM ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir BAHAR Projesi, bu anlamda da dünyada ilk merkez olacak." dedi.

"SMA gibi nadir hastalıkların tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"

Bakan Koca, Sancaktepe'de havaalanı ve pist olmasının avantajıyla burada ilk kez gen hücre terapi hastanesi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"SMA gibi nadir hastalıkların tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda nadir hastalıklar için gen ve hücre terapi hastanesi de kişiye özel hem üretim hem de uygulamanın yapılacağı bir hastane olacak yani burada ilk defa hem kişiye özel üretim ve uygulamanın yapıldığı hem de ruhsatının dijital olarak düzenlendiği bir hastaneden bahsediyorum. Dijital ruhsatlamanın yapılmasıyla ilgili de dünyada bir ilk olduğunu söylemek istiyorum."

Koca, inşaatı devam edenlerin tamamlanmasıyla 42 olan şehir hastanelerinin sayısının 2026 sonunda 50'ye ulaşacağını belirterek, bu hastanelerin toplamda 18'inin kamu özel işbirliğiyle, diğer 32'sinin ise merkezi bütçeden yapılarak devam ettiğini bildirdi.

Burada bir simülasyon merkezi de yapacaklarını anlatan Bakan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Simülasyon merkezi hem laparoskopik hem robotik müdahalelerin yapılabildiği hem de eğitim açısından son derece önemli bir merkez olacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüzün binası da burada ihale kapsamında yapılmış oluyor. Gelecek yıl sonunda hizmete açmak istiyoruz. Gen ve hücre terapi hastanesiyle, BAHAR Projesi'yle ve lojman dahil olmak üzere kompleksin tamamıyla birlikte devreye girdiğinde en az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak."

Bakan Koca'ya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de eşlik etti.