Türkiye-Özbekistan Stratejik İlişkileri/Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi Toplantısı Düzenlendi

Politika

Ankara'da Özbekistan Büyükelçiliği ile Eko Avrasya Vakfı tarafından "Türkiye-Özbekistan Stratejik İlişkileri/Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi" konulu toplantı düzenlendi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Vakfının ortaklaşa düzenlediği "Türkiye-Özbekistan Stratejik İlişkileri/Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi" toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Özbekistan'ın yaklaşık 36 milyon nüfusuyla Türk dünyasının en kalabalık ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Özbekistan'ın dış ticarette önemli bir ortak olduğunu kaydeden Tuzcu, Türkiye'nin de Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3'üncü, ithalatta da 5'nci sırada yer aldığını aktardı. Tuzcu, hedeflerinin Özbekistan'la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu ve Türkiye'nin bu ülkedeki yatırımlarının 1,5 milyar doları aştığını vurgulayarak, "Yaklaşık 2 bin firma Özbekistan'da yatırım yapıyor. Özbekistan'da en çok yatırımı olan ülke konumundayız" şeklinde konuştu.

Tuzcu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2040 vizyonuna atıfta bulunarak, ortak para biriminden ortak sanayi bölgesine kadar somut projeleri hayata geçirme konusunda ortak perspektifleri olduğunu ve Özbekistan'la bu girişime öncülük ettiklerini kaydetti. Tuzcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na işaret ederek, toplantıda onlarca anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise, Özbekistan ile Türkiye'nin tek millet iki devlet olduğunu vurguladı. Özbekistan'ın medeniyet beşiği olduğunu aktaran Topçu, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2017'den bu yana stratejik düzeyde hızla arttığını ifade etti. Topçu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nda dünyanın refahı ve güvenliğini ilgilendiren çok önemli kararlar alınacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca ülkeler arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının geliştirilmesine katkıda bulunduğu çalışmalarından dolayı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e "Avrasya Hizmet Ödülleri" takdim edildi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Nazımcan Holmuradov ve EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren katıldı. - ANKARA