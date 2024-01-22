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Türkiye ve İran'ın Bölgesel İşbirliği İçin Çalışması Gerekiyor - Son Dakika
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Türkiye ve İran'ın Bölgesel İşbirliği İçin Çalışması Gerekiyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye ve İran'ın bölgesel gelişmelerden etkilenmemesi için geniş çerçeveli işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bekin, ABD ve İsrail'in Gazze'de istedikleri hedefe ulaşamayınca Suriye ve Irak üzerinden İran ve Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye ve İran'ın, siyasi sorumluluklarını ötelemek adına kısa vadeli perspektiflerle uzlaşmazlık politikalarını tercih etmeleri yeni ve derin açmazlara neden olacaktır.

Türkiye ve İran\'ın Bölgesel İşbirliği İçin Çalışması Gerekiyor
22.01.2024 - 15:09,
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye ve İran'ın bölgesel gelişmelerden etkilenmemesi için geniş çerçeveli işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Doğan Bekin, ABD ve İsrail'in Gazze'de istedikleri hedefe ulaşamayınca Suriye ve Irak üzerinden İran ve Türkiye'ye yönelik terör eylemlerini eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pakistan ile İran arasında yaşanan gelişmelere işaret eden Bekin, tüm bunların siyonistlerin planı olduğunu, bölgede kaos çıkartılmak istendiğini öne sürdü.

Doğan Bekin, Türkiye ve İran'ın bölgesel gelişmelerden etkilenmemesi için yakın işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya ve Çin'in Orta Doğu politikasına da dikkati çeken Bekin, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'nun yeni jeostratejik ve jeopolitik yapılanmasında birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olan İran ve Türkiye'nin, bu hassas dönemde her türlü kışkırtıcı politikalardan uzak durarak geniş çerçeveli işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekir. Türkiye ve İran'ın, acilen ve kapsamlı bir eylem planı ile bir araya gelip yeni istikrarsızlıklara değil; barış, kardeşlik ve güvenliğe yönelik adımlarla Orta Doğu'da belirleyici rol almaları artık kaçınılmazdır. Türkiye ve İran'ın, siyasi sorumluluklarını ötelemek adına kısa vadeli perspektiflerle uzlaşmazlık politikalarını tercih etmeleri yeni ve derin açmazlara neden olacaktır. Küresel güç odaklarının Türkiye ve İran'ın istikrarını bozmaya yönelik hamlelerinin palyatif çözümlü meydan okuma ile aşılması pek mümkün değildir. Bunun için karşı karşıya kalınan açmazlardan uzak durmak ve kalıcı önlemler ortaya koymak gerekir."

Kaynak: AA
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