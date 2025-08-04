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Türkiye ve Kongo İlişkileri Gelişiyor

Türkiye ve Kongo İlişkileri Gelişiyor
04.08.2025 16:43
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kongo Başbakanı ile görüşerek ekonomik ve askeri işbirliği vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, savunma, enerji, madencilik, ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım ve çevre alanındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Yılmaz, görüşmede, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Makosso'yu, Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, hem liderler hem de eşleri arasındaki yakın dostluğun işbirliğine yeni bir boyut kazandırdığını ifade etti.

İki ülke arasındaki askeri ve güvenlik alanındaki işbirliğine ivme kazandırmak istediklerini, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo'nun IDEF 2025 Fuarı'na katılımından memnuniyet duyduklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakan Mondjo'nun Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün'le gerçekleştirdiği görüşmelerin savunma sanayisi ve askeri ilişkilerimizin ilerletilmesi açısından yararlı olduğu kuşkusuzdur. IDEF marjında düzenlenen Türkiye-Kongo Savunma Sanayii İşbirliği 1'inci Toplantısı'nın oldukça verimli geçtiğini öğrendim. Bu vesileyle Türk savunma sanayisi firmalarımızın kabiliyetlerini tanıtmak ve işbirliği imkanlarımızı ele almak üzere Kongo'dan teknik seviyede bir heyeti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

"İkili ticaret hacmimiz 5 yılda iki katına çıkarak 121 milyon dolara ulaşmıştır"

Türk firmalarını Kongo'da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Esasen önemli projelerde Türk firmalarına duyduğunuz güven bizleri memnun etmiştir. Bu desteğin devam etmesini isteriz. Ekonomik plandaki işbirliğimizi geliştirmek için hidrokarbon kaynaklar, madencilik ve tarım sektörlerine odaklanabiliriz. Havalimanı inşa, rehabilitasyon ve işletme hususlarında önemli bir tecrübe ve kapasiteye sahibiz, bunu sizinle paylaşmaya hazırız.

Son yıllarda ikili ticaretimizin önemli bir ivme yakaladığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. 2019 yılında yaklaşık 62 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz 5 yılda iki katına çıkarak 2024 yılında 121 milyon dolara ulaşmıştır. Bu verilerin, ülkelerimizin gerçek ticaret potansiyelini yansıtmadığına inanıyor ve çeşitli alanlarda işbirliği yaparak ikili ticaretimizi daha da geliştirebileceğimizi düşünüyorum."

Cevdet Yılmaz, enerji ve madencilik alanında Türkiye'nin Kongo ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini, petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde önemli bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Türk şirketlerinin Kongo Cumhuriyeti'nde enerji alanında daha fazla rol üstlenmesini isteriz. Kongo Cumhuriyeti'nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısının iyileştirilmesi, iletim ve dağıtım kayıplarının azaltılması konusunda bilgi ve deneyim paylaşımına hazırız." diye konuştu.

Eğitim alanında ise gelecek eğitim yılında Brazzaville'deki bazı pilot liselerde Türkçe öğretiminin başlayacağını ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutman görevlendirildiğini aktaran Yılmaz, Maarif Okullarının başarısından hareketle, eğitim alanındaki faaliyetleri, kapasite inşasını ve burs programlarını genişletmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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