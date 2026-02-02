\'\'Türkiye\'yi kim yönetsin?\'\' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2 bin 200 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara açık uçlu olarak "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 23,2 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14,0 ile takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek gördü.

ÖZEL, DEMİRTAŞ'IN DA GERİSİNDE YER ALDI

Listenin devamında Selahattin Demirtaş yüzde 6,0, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 3,7 oranında tercih edildi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oy aldı.

"HİÇBİRİ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 20'YE YAKLAŞTI

Ankette "Diğer" yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, dikkat çeken bir başka sonuç ise "Hiçbiri" diyenlerin oranının yüzde 19,9'a ulaşması oldu. "Fikrim yok/ Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,0 olarak kaydedildi. Araştırma, Türkiye genelinde seçmenin önemli bir bölümünün mevcut isimler dışında farklı bir lider arayışı içinde olduğunu da ortaya koydu.

SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU;

