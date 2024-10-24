TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

Geniş Video İzle

TBMM Genel Kurulu'nda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, saldırının milli savunma sanayimizi ve bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü hedef aldığı belirtildi. Tüm terör örgütlerine ve destekçilerine karşı mücadele kararlılığının bir kez daha ifade edildiği tezkerede, milletin metanet ve birlik duygusunun her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçte olduğu vurgulandı.

24.10.2024 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı tezkere kabul edildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Tezkerede, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür" ifadelerine yer verildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ VE DESTEKÇİLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Saldırı sonrasında milletin gösterdiği metanet ve birlik duygusunun tarihten gelen millet olma bilincinin simgelediği çelikten iradenin her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçte olduğu belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Burada milli iradenin tecelligâhı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.

TUSAŞ\'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM\'de kabul edildi

Tbmm Genel Kurulu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, TUSAŞ, TUSAŞ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sudem meliss:
    Sizlere Güveniyoruz 0 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    hikayeye devam 1 0 Yanıtla
  • Serhat Bağcı:
    Hangi parti kabul etti hangi parti kabul etmedi keşke onlara da söylese 0 0 Yanıtla
  • okan:
    İnanmam chp dem partide tm dedi yav birisini bombalıyoruz. Öbürü de 40x60 profil demişti uçağımıza 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 İstanbul’daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek
19:40 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
19:22 Başak Cengiz’i hunharca katletmişti Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
09:46 Zam dalgası ilaçlara da sıçradı Artış oranı dikkat çekici Zam dalgası ilaçlara da sıçradı! Artış oranı dikkat çekici
09:39 Kuzey Kore’den gönderilen çöp balonu Güney Kore’de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
09:21 Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti Sucuktan çıkana şaşıracaksınız Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
09:17 Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 20:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.