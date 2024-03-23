Hakan Tütüncü, Antalya\'da ulaşım sorunlarının çözüleceğini vaat etti

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Kent Buluşmaları'nda konuşan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Önümüzdeki 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarının, trafik çilesinin ortadan kalktığı, yerel ekonomisi güçlenen bir Antalya vaat ediyoruz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Kent Buluşmaları Toplantısı'nın konuğu oldu. Tütüncü, ATB Başkanı Ali Çandır ve borsa üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in katıldığı toplantıda konuşan Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerini anlattı. ATB meclis ve komite üyelerinin sorunlarını yanıtladı. Ulaşımdan trafiğe, tarımdan hayvancılığa kadar birçok projeyi aktardı. Tütüncü, Antalya'ya bir bakış açısı, bir vizyon çizeceklerini bunu el ele, gönül gönüle yapacaklarını söyledi. Antalya'nın sorunlarını dile getiren Tütüncü, "Antalya'da trafik günden güne can sıkıcı hale geliyor. Antalyalı trafikte çok zaman geçiriyor. Toplu ulaşımda sefer sayılarının az olması, durakta bekleme sürelerinin çok olması gibi sorunlar var. Antalya'nın altın çağında, trafikten ulaşıma kadar birçok projeyi hayata geçireceğiz. Biz projelerimizi hazırlarken rasyonel düşünceye ve bilimsel bilgiye çok kıymet verdik. Antalya'nın sorunları nedir? Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nden neler bekliyor? Uzunca bir süredir bunların üzerinde çalıştık" dedi.
15 yeni yol, 22 köprülü kavşak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı hedefine 5 yıldır adım adım hazırlandıklarına değinen Tütüncü, şehrin mastır planları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Antalya'nın ulaşım sorununu çözmek için 15 yeni yol açacaklarını dile getiren Tütüncü, "Şehir merkezini doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlamakla ilgili bir vizyon. Geçtiğimiz 5 yıllık zaman zarfında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya'ya açılan bir tek dahi yol yok. Trafikte araç sayısının arttığı, şehir nüfusunun hızla arttığı bir ortamda eğer siz yeni yol açmazsanız toplu ulaşıma da, bireysel ulaşıma da yeni arterler açamamış olursunuz. Yeni yollar açmazsanız, kavşaklar yapmazsanız, şehir içinde trafiği rahatlatabilme imkanınız olmaz. 15 yeni yol, 22 köprülü kavşak yapacağız. Yeni açtığımız bu yolları köprülü kavşaklara bağladığımız zaman kavşaklardaki bekleme sürelerini azaltacağız. 5 yeni raylı sistem yapacağız. Yer altı raylı sistem yapmamızın iki temel nedeni var" diye konuştu.
Tütüncü, 1800'lü yıllarda inşa edilen Londra metrosunun hala hizmet verdiğini hatırlatarak, "Aslında biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Uzun süreli bir perspektifi ortaya koyduk" dedi.
"Toplu ulaşımda kolaylık"
Toplu ulaşım projelerine değinen Tütüncü, "Toplu ulaşımı güçlendirdiğimiz, hemşehrilerimizi toplu ulaşıma yönlendirdiğimiz, şehir dışından gelenlerin araçlarını park ederek toplu ulaşımı kullanabilecekleri yeni bir sistem kuracağız. Antalya'nın 8 noktasına 'Park Et Bin' noktaları kuracağız. 'Park Et Bin' noktaları ücretsiz olacak. Biz Antalya'nın caddelerinde otomobil taşımak istemiyoruz. İnsan taşımak istiyoruz. Toplu ulaşımı kolay hale getirirsek, konforlu hale getirirsek, ucuz hale getirirsek, toplu ulaşıma yönlendirmek daha kolay olacaktır. Biz ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmayı vaat ediyoruz. Önümüzdeki 5 yılın sonunda trafiğin çile olmaktan çıktığı bir Antalya vaat ediyoruz" diye konuştu.
Tütüncü, Antalya merkez ve 19 ilçesinde musluklardan akan suyun geçmişte olduğu gibi içilebilir su olacağını da sözlerine ekledi.
"Altınova'yı 8 yıl önce çözdük"
Antalya'da çözülmesi gereken lokal bir çok Nazım imar problemi olduğuna da değinerek, çözülmez denilen Altınova sorununu bile 8 yıl önce çözdüklerini söyledi. Tütüncü, "Kırcami gibi, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar çözülmesi beklenen birçok imar probleminin olduğunu biliyoruz. Turizmle ilgili, ileri teknolojiyle ilgili şehrin potansiyellerini ortaya çıkaracak çok adımlar atacağız. Bu adımlarla birlikte aslında yerel ekonomisi güçlenen bir Antalya vaat ediyoruz. Bizim altın çağ, diye vaat ettiğimiz aslında bir ufuktur, bir vizyondur, bir bakış açısıdır. Antalya'nın potansiyelini artırarak Antalya'yı geleceğe taşımaktır" dedi.
ATB üyelerinin sorularını yanıtladı
Tütüncü, altın çağ projelerinin ardından ATB üyelerinin yönelttiği soruları yanıtladı.
Güzelyurt ve Altıntaş Mahallesi problemlerinin bir kaosa dönüştüğünün aktarılması üzerine Tütüncü: "Antalya Büyükşehir Belediyesi şu an buralara ruhsat vermiş olmasına rağmen maalesef alt yapı ile ilgili hiçbir iş yapmadı. Yollar açılmamış, açılan yollarda çamur içerisinde Bir defa şunu söylememiz lazım. Yolunu açmadığınız bir yere ruhsat veremezsiniz. Büyükşehir Belediyesi bu yasal durumu ihlal etti. Orada milyon dolarlık projeler yapıldı, bitti. Alt yapı yok, alt yapı olmayan bir yere kanalizasyon gelebilir mi? Su gelebilir mi? 2024 yılına kadar orada bütün yolları açacağız" diye konuştu.
Masa Dağı için 13 yıldır bir vizyon çizdiklerini belirterek sözlerini sürdüren Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi'ni Masa Dağı'na getirmek için 13 yıl uğraştıklarını, Şehir Hastanesini merkeze bağlayan konforlu yollar açtıklarını da sözlerine ekledi.
"Milli ekonominin temeli tarımdır"
Tarım topraklarının geleceğine ilişkin soru üzerine; Kirişçiler de 200 dönüm araziye Antalya Orman Çiftliği kurarak tarıma kazandırdıklarını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli ekonominin temeli tarımdır.' sözlerine değinen Tütüncü, "Bu söz çok kıymetli bir sözdür. İnsan olduğumuz sürece hepimiz toprağa mecburuz ve muhtacız. Antalya'da inanılmaz bir tarım potansiyeli var. Ticaret Odası ile 1 Nisan'dan sonra el ele, gönül gönüle vererek, bunu başarmamız lazım. Antalya'yı yeniden kıymetli bir tarım kenti haline getirmemiz lazım. Tarım topraklarının korunması, tarımsal üretimin artırılması konusunda atılması lazım hangi adımlar varsa bunların hepsini atacağız. Biz yollarda kalan zeytin ağaçlarını, Konyaaltı imarında kalan portakal ağaçlarını Kepez'e taşıyarak zeytin ve portakal bahçesi oluşturduk. Bizim birinci vazifemiz tarım arazilerini korumak olmalı" dedi.
"Organize tarım bölgelerine destek"
"Antalya'da Organize Tarım Bölgelerine destek verir misiniz" sorusu, üzerine Tütüncü, "Kesinlikle destek vermeliyiz. Organize tarım bölgelerine yönelik, üretimi artırmaya, katma değeri artırmaya, tarımsal üretimimizi artırılmaya yönelik ne varsa, birinci önceliğimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Tütüncü, Antalya'da deniz trafiğinin canlandırılması ile ilgili olarak gelen bir soruya da, "Trafiğin bir kısmının denize aktarılmasını çok istedim. Ama uzmanlar bilimsel açıdan bunun mümkün olmadığını söylediler. Akdeniz bir açık deniz, hava şartları sebebiyle sadece birkaç ay taşımacılık yapılabileceğini ilettiler" dedi. - ANTALYA
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