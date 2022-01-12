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Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu - Son Dakika

Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu

12.01.2022 15:02

Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Tuzla'daki 17 mahalle muhtarı, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldiler.

Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Tuzla'daki 17 mahalle muhtarı, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldiler. Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür edildi.

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde, Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan muhtarlar ile bir araya geldi. Suna Üstüner ve Dr. Şadi Yazıcı, muhtarların talep ve önerini dinlediler. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, muhtarlık ile ilgili gelişmeleri, Tuzla muhtarları ile paylaştı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Başkan Yazıcı, Suna Üstüner'e Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ürettiği ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti. Program sonunda ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

"İnsanı merkeze koyan anlayışın çok güzel bir örneği"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın muhtarlara vermiş olduğu önem ve ona bağlı olarak İçişleri Bakanlığımızın göstermiş olduğu kıymet ve muhtarlarımız ile aslında vatandaşlarımıza gösterilen kıymetin sinir uçlarında kamu hizmetini sunabilen belediyeler dahil, muhtarlıklarla beraber, vatandaşını düşünen Cumhurbaşkanı'nın nasıl güzel işlere imza atabileceğini görüyoruz. Bugün burada İçişleri Bakanlığı'na bağlı daire başkanının muhtarlar ile toplantıya gelmesi devlet organizasyonu açısından insanı merkezi koyan anlayışın çok güzel bir örneğidir. Ben şahsım ve Tuzla halkı adına Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve daire başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Pandemi döneminde muhtarlarımızdan çok destek aldık"

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, "Ben öncelikle Tuzla muhtarlarımıza ve kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sabah kahvaltısında istişare etme fırsatı yakaladık. Tüm dünyayı kasıp kavuran illet bir hastalık ile karşı karşıya kaldığımız bir dönem geçiriyoruz. Bu süreçte sahada muhtarlarımızdan çok destek aldık. Tek tek vatandaşlarımızı ziyaret ettiler, eksiklerini sordular. Vefa destek gruplarımızda aktif görev yaptılar. Belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın verdikleri destek sayesinde muhtarlarımız da sahada vatandaşlarımıza gidip eksikleri varsa hem belediyelerimize hem de kaymakamlarımıza bildirdiler. Bunun sayesinde de biz bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlattık diyebilirim" dedi.

Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu
Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu
Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu

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İçişleri Bakanlığı, Muhtarlık, Pandemi, Tuzla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tuzla'da muhtarlar istişare toplantısında buluştu - Son Dakika


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