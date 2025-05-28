UCLG-MEWA Toplantısı\'nda konuşan Başkan Altay: "İsrail\'in uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerekir"

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Aksaray'da düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı "Yerel Yönetişimin ve Yaşam Kalitesinin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin kalbinde yer alan, Konya'nın komşusu olan Aksaray'ın, sürdürülebilir şehirler vizyonuna katkı sağlayan önemli bir şehir konumunda olduğunu söyledi.

"Şehirler artık karar süreçlerinin merkezindedir"

Başkan Altay, şehirlerin insanlık tarihinin en köklü hafızaları olduğunu vurgulayarak, "Şehirler medeniyetin doğduğu, kültürlerin yoğrulduğu, fikirlerin filizlendiği yerlerdir. Sadece yapı taşlarıyla değil; barındırdığı insan hikayeleri, sosyal ilişkiler, ekonomik dinamikler ve kültürel zenginliklerle şehirler, bir toplumun kimliğini şekillendirir. Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel sorunların çözüm noktası da yine şehirlerdedir. İklim değişikliği, göç, sosyal eşitsizlik, dijital dönüşüm ve krizler artık küresel başlıklar olduğu kadar şehirlerin de gündemleridir. Çünkü bu sorunların etkisi sokaklarımızda, meydanlarımızda, mahallelerimizde hissedilmektedir. Dolayısıyla şehirler, artık sadece kararların uygulayıcısı değil; aynı zamanda karar süreçlerinin merkezindedir. Bu bağlamda, bölgemizi temsil eden UCLG-MEWA, yerel yönetimlerin küresel ölçekte sesi olma misyonunu başarıyla sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Fikirleri buluşturan, ortak aklı büyüten ve somut iş birliklerini doğuran bir dönüm noktası olacak"

Orta Doğu ve Batı Asya'dan gelen güçlü katılımın yanı sıra, Türkiye'den pek çok belediyenin aktif katkısının, MEWA'yı UCLG yapısı içerisinde stratejik bir bölge teşkilatına dönüştürdüğünü belirten Başkan Altay, "Bizler, bu güçlü temsil ile bölgesel dayanışmayı pekiştirirken, küresel yönetişimde de söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Bugün burada, yaşam kalitesi gibi giderek daha kritik hale gelen bir kavramın ölçülmesinden, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesine, iklim değişikliğine uyumdan yönetişim reformlarına kadar pek çok hayati meseleyi birlikte değerlendireceğiz. Bu toplantının, fikirleri buluşturan, ortak aklı büyüten ve somut iş birliklerini doğuran bir dönüm noktası olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yaşanabilir, dirençli, insan onuruna yaraşır kentler inşa etmek, hepimizin ortak görevidir"

Başkan Altay, toplantının ana teması olan "Yerel Yönetişimin ve Yaşam Kalitesinin Geleceğini Şekillendirmek" başlığının son derece önemli bir sorumluluk çağrısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü yaşanabilir, dirençli, insan onuruna yaraşır kentler inşa etmek, hepimizin ortak görevidir. Bugün dünyamız, kentleşme baskısı, çevresel krizler, toplumsal eşitsizlikler ve bölgesel çatışmalarla sarsılmaktadır. Bu zorluklar sadece küresel ya da ulusal düzeyde değil; aynı zamanda yerel düzeyde de çözüm beklemektedir. Çünkü değişim yerelde başlar. Bu noktada şunu açıkça ifade etmek isterim; İsrail'in 2023 yılından bu yana Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar, yalnızca bir bölgesel güvenlik meselesi değil; aynı zamanda vicdani, insani ve şehirlerin geleceğini tehdit eden bir krizdir. Bizler şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmaya çalışırken; çocuk, kadın, yaşlı demeden sadece inancı nedeniyle insanların hedef alındığı bu soykırımı bir kez daha kınıyorum. İsrail'in bu insanlık suçunun uluslararası hukuk önünde karşılıksız kalmaması ve tahrip ettiği şehirlerin yeniden inşası için en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Filistin meselesinde bulunduğum her platformda bugüne kadar en güçlü şekilde tepkimizi ifade ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz."

" Suriye'de çok daha güzel günler göreceğimize inanıyorum"

Özellikle son dönemde Suriye'de oluşan huzur ortamının şehirlerin yeniden inşası için önemli bir fırsat oluşturduğuna değinen Başkan Altay, "Suriye'de uzun yıllardır yaşananlar Türkiye'de de önemli etkiler ve dostluklar oluşturdu. Sadece şehrim Konya'da 120 bine yakın Suriyeli misafirimizi en güzel şekilde misafir ettik, ağırladık. İnşallah Suriye'de şehirlerin yeniden inşası sonrasında misafirlerimizin vatanlarında çok daha güzel bir hayat kuracağına inanıyoruz. Yerel temsilcilerin UCLG-MEWA toplantısına katılması çok önemli. Türkiye olarak Suriye'nin yeniden inşasında aktif rol aldığımız gibi UCLG-MEWA ailesi olarak UCLG ailesi olarak da birikimimizi deneyimimizi en güzel şekilde paylaşmayı arzu ettiğimizi ifade ediyorum. İnşallah bundan sonraki toplantılarda da kendilerini aramızda görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah Suriye'de çok daha güzel günler göreceğimize inanıyorum" dedi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Türkiye'den ve 16 ülkeden bölgesel ve yerel liderlerin katıldığı program kapsamında kentsel yaşam kalitesini artırmakla ilgili bir de çalıştay gerçekleştirilecek. - KONYA