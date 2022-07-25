Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz" - Son Dakika
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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz"

25.07.2022 16:48
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna limanlarından başlayacak tahıl sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna limanlarından başlayacak tahıl sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde tahıl yüklü ilk gemilerin bu hafta içerisinde Çornomorsk Limanı'ndan hareket etmesini umut ettiklerini söyleyen Kubrakov, "Anlaşmanın gelecek günlerde geçerli olmaya başlamasını umuyoruz. Her şeyin bu hafta başlaması için hazırlık yapıyoruz" dedi. Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vasyukov da, Çornomorsk'tan sonra Odessa ve Pivdennyi limanlarından da tahıl sevkiyatına başlanacağını ifade ederken, 3 limandaki faaliyetlerin 2 hafta içerisinde başlayacağını söyledi. - KİEV

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz" - Son Dakika
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