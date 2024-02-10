Ukrayna Büyükelçisi: Serbest Ticaret Anlaşması savaş nedeniyle aksadı

Politika

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin savaş nedeniyle aksadığını söyleyerek, "Finale yaklaşıyoruz. 2024'ün ortalarına kadar anlaşmanın iki ülke tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk ürünleri Ukrayna pazarında daha kolay ve hızlı yer alacak. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden imar ve inşasında da daha pratik bir iş birliği sağlayacak" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın 2'nci yıl dönümüne yaklaşılırken Rusya'nın saldırganlığının sürdüğünü ve Ukrayna'nın da kendini savunmaya devam ettiğini belirtti. Bodnar, "Cephedeki durumlar karmaşık ve zor diyebiliriz; çünkü Ruslar karşı atağa geçmeye çalışıyor, biz de savunma hattını korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince direniyoruz. Barışa giden yol Rus ordusunun Ukrayna topraklarını terk etmesi ve adil şartlarda barışın sağlanmasından geçiyor. Bu savaş bizim için bir var olma mücadelesi, kazanmak dışında bir alternatifimiz yok. Adil olmayan barış maalesef saldırganlığın tekrarlanmasına yol açıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden alıp, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atamasıyla ilgili Bodnar, "Birkaç askeri yönetici değişti. Genelkurmay'da değişiklikler oldu, yeni kararları bekliyoruz. Savaşın geldiğimiz noktasında yeni yaklaşım ve stratejilere ihtiyaç var. Değişiklikler bunu sağlamak için yapıldı. Bölgedeki askeri tehdidi azaltmak ve düşmanın askeri potansiyelini zayıflatmak için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

'SAVAŞ İKİ HALK ARASINDA KOPMAYA SEBEP OLDU'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li gazeteciye verdiği röportaja değinen Bodnar, Putin'in söylediği her şeyin bir propaganda amacı güttüğünün hatırlanması gerektiğini ifade etti. Bodnar, 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte içerisinde Rusya'nın da olduğu uluslararası toplumun bu sınırları resmi olarak tanıdığını anımsatarak, "Onların anlayışıyla barış demek Ukraynalıların kendi ulusal bilincini ve kimliğini kaybettiği, kendilerini Rus hissettiği bir barış. Bu savaştaki tek amacımız başkasının toprağına göz dikmek değil, kendi topraklarımızı işgalden kurtarıp insanlarımızı kurtarmak. Putin yönetimindeki Rusya'nın başlattığı bu savaşı ve sonuçlarını inceleyecek olursak Ukrayna ve Rusya halkları arasında onlarca yıl sürecek bir kopmaya neden oldu. Önümüzdeki yıllarda halklar arasında yakın bir ilişkiden söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

'BAYKAR'IN KİEV'DEKİ FABRİKASINDA ORTAK ÜRETİMLER YAPILACAK'

BAYKAR Teknoloji CEO'u Haluk Bayraktar'ın Türkiye'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 500 kişiye istihdam sağlayacak ve TB2 ya da TB3 modelli insansız hava araçlarının da üretileceği fabrikanın inşasına başlandığını duyurmasıyla ilgili konuşan Bodnar, "BAYKAR makine bizim için stratejik bir partner, kendileriyle sadece satın alma değil, aynı zamanda bazı ortak üretimler de gündeme geliyor. Bu fabrikanın kurulması ve orada üretilecek ürünler ilk başta Ukrayna ve Türkiye'nin savunmasına destek olacak. Sonrasında alınacak kararla burada üretilen ürünler 3'üncü ülkelere sevk edilecek" dedi.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AKSADI'

Türkiye ve Ukrayna arasında savaştan önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı hatırlatan Bodnar, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi uzun bir süreç, savaş da etkili oldu; ancak finale yaklaşıyoruz. 2024'ün ortalarına kadar anlaşmanın iki ülke tarafından onaylanacağını bekliyoruz. Resmi belge teslim törenini bile yapmış olacağız. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk ürünleri Ukrayna pazarında daha kolay ve hızlı yer alacak. Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden imar ve inşasında da daha pratik bir iş birliğine kolaylık sağlayacak. Ortak ürünlerin üçüncü pazarlara ulaşmasında da kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bodnar, ayrıca şu an Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve eğer Ukrayna NATO'ya üye olursa da ilişkilerin ittifak partneri seviyesine çıkmasıyla 'zirve' noktasına ulaşılacağını söyledi.