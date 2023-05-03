Kremlin'e kim saldırdı? Zelenski, Rusya'nın iddialarını yalanladı: Bunun için yeterli silahımız yok - Son Dakika
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Kremlin'e kim saldırdı? Zelenski, Rusya'nın iddialarını yalanladı: Bunun için yeterli silahımız yok

03.05.2023 23:34

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını kabul etmeyerek, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Nordik- Ukrayna Zirvesi'nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenski burada yaptığı açıklamada Kremlin'e yapılan İHA saldırısıyla ilgili konuştu.

"PUTİN'E SALDIRMADIK"

Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını reddeden Zelenski, "Putin'e saldırmadık. Topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" dedi.

Kremlin'e saldırının arkasında Ukrayna mı var? Zelenski, Rusya'nın iddialarını yalanladı

"RUSYA, UKRAYNA'DA ZAFER KAZANAMADI"

Moskova'nın neden Ukrayna'yı saldırıdan sorumlu tuttuğuna dair gelen soruya cevap veren Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanamadığını, Putin'in artık halkı motive edemediğini ve ordusunu bir hiç uğruna ölüme gönderemediği cevabını verdi.

RUSYA, UKRAYNA'YI SUÇLAMIŞTI

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu" ifadeleri kullanılmış, saldırının gece saatlerinde 2 İHA ile düzenlendiği ve İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: İHA
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