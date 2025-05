Ukrayna ve Azerbaycan Barış İçin İşbirliği

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya'nın İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede doğrudan müzakere imkanı elde ettiğini söyleyerek, "Bizim için şu anda önemli olan barışa ulaşmaktır. Barış çabalarına bağlıyız ve Azerbaycan gibi bir ülkenin desteği bizim için önemlidir. Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerekiyor ki, barışı her alanda sağlayabilelim" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Sybiha, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Dışişleri bakanları ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İkili görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan-Ukrayna ilişkilerinin her zaman dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu hatırlatan Bayramov, "İlişkilerimizde uluslararası hukukun normları ve ilkeleri her zaman geçerlidir. Azerbaycan ve Ukrayna her zaman birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek oldular ve desteklemeye devam edeceklerdir" dedi.

"Biz taraflar arasında barışın sağlanmasını istiyoruz"

Azerbaycan'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın siyasi diyalog yoluyla çözülmesini desteklediğini belirten Bayramov, "Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına ilişkin anlaşma önemli bir adımdır. Biz taraflar arasında barışın sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya insani yardım sağladığını hatırlatan Bayramov, "Sadece devlet kaynaklarından sağlanan yaklaşık 40 milyon dolarlık insani yardım var. Bu insani yardım devam edecek. Yakında Ukrayna'nın yeniden inşasına adanmış bir konferans düzenlenecek ve Azerbaycan'da bu konferansa katılacaktır" diye konuştu.

"Bundan sonraki süreçte, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasını umut ediyoruz"

Geçen yılın eylül ayında Laçın ve İrpin şehirlerinin kardeş şehir ilan edildiğini hatırlatan Bayramov, "Bu gelişmenin sembolik anlamı büyüktür. Bugünkü görüşmelerde bölgesel zorlukları kapsamlı şekilde ele aldık. Mevkidaşım, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı. Azerbaycan'ın bu konudaki tutumu uluslararası hukuka dayanmaktadır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. En büyük temennimiz, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi ve en kısa sürede ateşkese ulaşılmasıdır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de düzenlenen Rusya-Ukrayna görüşmesini takdirle karşıladıklarını aktaran Bayramov, "Bu müzakereler sonucunda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük savaş esiri takası konusunda varılan mutabakat, önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreçte, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz meseleyi ancak diplomasi yoluyla çözmeye hazırız"

ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiklerini hatırlatan Andrii Sybiha ise, "Biz meseleyi ancak diplomasi yoluyla çözmeye hazırız. Çok sayıda esir takasını kararlaştırıldığı İstanbul toplantısı bu niyetimizin kanıtıdır. Kiev, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın bu yıl sona ermesiyle ilgileniyor" dedi.

"Bizim için şu anda önemli olan barışa ulaşmaktır"

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna ve Rusya'nın doğrudan müzakere imkanı elde ettiğini hatırlatan Sybiha, "Bizim için şu anda önemli olan barışa ulaşmaktır. Barış çabalarına bağlıyız ve Azerbaycan gibi bir ülkenin desteği bizim için önemlidir. Rusya'ya baskının sürdürülmesi gerekiyor ki, barışı her alanda sağlayabilelim. Bu, ilerideki barış çabalarımızın ve müzakerelere giden yolun önünü açacaktır. Bu yolda ilk adım ateşkes olmalıdır. İstanbul'daki görüşmenin sonuçları çok önemlidir. İki tarafın ateşkes konusundaki yaklaşımlarının karşılıklı olarak paylaşılması konusunda anlaştık. Gelecekte gerçekleşecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin gündemi de bu olacaktır" dedi.

Sybiha konuşmasında ayrıca, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Rusya'nın "sahte raporları" Ukrayna'ya dikte etmeye çalıştığını iddia etti. - BAKÜ