Atatürk hakkında skandal sözlere imza atan profesöre Ümit Özdağ'dan yanıt: Zafer Partisi salağa salak der - Son Dakika
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Atatürk hakkında skandal sözlere imza atan profesöre Ümit Özdağ'dan yanıt: Zafer Partisi salağa salak der

10.11.2022 18:28

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümünde skandal bir paylaşıma imza atan Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer'in "Öldü ağlayın" sözlerine tepki yağıyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yaptığı paylaşıma Dinçer'i etiketleyerek, "Zafer Partisi salağa salak der" dedi.

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü ülke genelinde saygı ve minnetle anıldı. Türkiye genelinde saat 09.05'de sirenler çalarken, vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"ÖLDÜ AĞLAYIN"

Bütün bunlar yaşanırken, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer küstahlık derecesine varan paylaşımlarda bulundu. Dinler attığı Tweet serisinde 10 Kasım'dan kurtulmadan bu ülkeye özgürlük ve demokrasi gelmez." ifadelerini kullanırken, devamındaki Tweette "Öldü ağlayın" dedi.

ÖZDAĞ'DAN JET HIZINDA TEPKİ GELDİ

Kurtuluş Dinçer'in bu paylaşımlara Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, Dinçer'in paylaşımı üstünden yaptığı yorumda "Zafer Partisi salağa salak der " ifadelerini kullandı.

Atatürk hakkında seviyesiz sözlerde bulunan profesöre Özdağ'dan yanıt: Zafer Partisi salağa salak der

KULLANICILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya kullanıcıları ise Kurtuluş Dinçer'in yaptığı bu paylaşıma çok sert tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;

Atatürk hakkında seviyesiz sözlerde bulunan profesöre Özdağ'dan yanıt: Zafer Partisi salağa salak der
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Son Dakika Politika Atatürk hakkında skandal sözlere imza atan profesöre Ümit Özdağ'dan yanıt: Zafer Partisi salağa salak der - Son Dakika


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