Ulupınar, tanıttığı projelerle Devrek\'i şahlandıracak

Politika

AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, yenilikçi ve kapsamlı projelerle Devrek'i yeniden şekillendirecek.

Devrek, AK Parti Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ın açıkladığı yenilikçi projelerle geleceğe umutla bakıyor. Ulupınar, Devrek için tasarladığı geniş çaplı projeleri bir lansmanla kamuoyuna duyurdu. Belediye hizmetleri ve hükümet binalarını tek bir kampüste toplayarak vatandaşların kamusal hizmetlere kolay ulaşımını sağlamayı hedefleyen Ulupınar, yerel yönetimin idari süreçlerini hızlandıracak bu hamle ile Devrek Meydanı'nın da rahatlatılmasını planlıyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ulupınar, "Belediye Hizmet Binası Projemizde, kaymakamlık ve devlet binalarını tek bir kampüse toplayarak, vatandaşlarımızın kamusal hizmetlere kolay ve verimli ulaşımını sağlayacağız. Kamusal alanların bir araya gelmesi yerel yönetimin idari süreçlerini hızlandıracak. Vatandaşımız tek noktadan tüm hizmetleri alabilecek. Kentsel planlama açısından da avantajlar sunan projemizde vatandaşlarımız için dinlenme alanları da yer alacak. Bu proje ile amacımız Devrek İlçe meydanını rahatlatmak" dedi.

Bedesten Çarşısı ile yöresel lezzetler ve festivallerin merkezi olacak olan projede, yerel esnafın iş imkanlarının artırılması ve ekonominin canlanması amaçlanıyor. Ayrıca, kültürel ve sosyal aktiviteler için bir kültür, kongre ve nikah kompleksi inşa edileceğini aktaran Ulupınar, "Bedesten Çarşısı projemiz yerel etkinlikler ve festivallere ev sahipliği yapacak. Yöresel lezzetlerin olacağı bu çarşı gastronomi turizmi için önemli bir destinasyon alanı olacak. Bedesten çarşımızda bulunan dükkanlar yerel esnafımızın iş yapma imkanını arttırarak, ilçemizin ekonomisini canlandıracaktır. Aynı zamanda Baston çarşısı yenilenecek Devrek'imizin tarihi bir yansıması haline getirilecektir. Devrek'imizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan Kültür Merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Sanat sergileri, konserler, konferanslar, tiyatro gösterileri gibi toplu organizasyonlara ev sahipliği yapacak Kültür Merkezi'mizde, kültürel etkileşimi sağlayacağız. İçinde büyük bir nikah salonunun da olacağı kültür ve kongre merkezimizde halkımıza yakışan bir kompleks oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Ulupınar'ın konut sektörüne yönelik planları arasında, "Devrek'te ev sahibi olmayan kimse kalmasın" sloganıyla, 3 etaplık toplu konut projesi yer alıyor. Geri dönüşüm tesisleri, su şişeleme tesisleri ve doğa turizmini destekleyecek camping ve glamping alanları da Çevre dostu projeleri de sıralayan Ulupınar şöyle devam etti:

"İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacına yönelik çalışmalarının müjdesini veriyoruz. "Devrek'te ev sahibi olmayan kimse kalmasın" diyerek çıktığı bu yolda, 3 etap toplu konut projemizi hayata geçireceğiz. Devrek Belediyesi öncülüğünde, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre mirası bırakmak adına büyük öneme sahip geri dönüşüm kültürünün kent genelinde yaygınlaşması amacıyla "Geri Dönüşüm Seferberliği" projesi başlatıyoruz ve geri dönüşüm tesisi kuruyoruz. Hem daha temiz bir çevreye sahip olacağız hem de istihdam sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın en çok talep ettiği ve bölgemizin de ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de hamamdı. İlçemizin ruhuna uygun mimarisiyle, Türk hamamı projemizi gerçekleştireceğiz ve saunasıyla birlikte ilçemizde hizmet vermeye başlayacak. Özellikle kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açacağız. Sektör ihtiyacına yönelik nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla mesleki ve sanatsal eğitimlerin düzenlendiği tasarım ve üretim atölyelerinin sonunda kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir. Bölgemizin suyunu değerlendirip şişeleme tesisi kuracağız. Bu tesis ile hem istihdam oluşturmak bölgemizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Ayrıca turizmin canlanmasına yöresel su kaynakları ve tesislerinin çok büyük faydası vardır. Devrek'imizin turizminin gelişmesine büyük önemli katkılar sağlayacak olan Camping ve Glamping alanları oluşturarak doğal güzelliklerinde korunmasını amaçlıyoruz. Devrek'imize gelen misafirlerimize doğa ile iç içe bir deneyim yaşatarak, ilçe ekonomimize de katkı sağlayacağız. Sürdürülebilir turizmi ilçemizde hayata geçireceğiz. Kadınlarımızın sosyalleşmesi ve yeni hobiler edinmesi için kadın yaşam merkezlerini kuruyoruz. Kadınlarımız için kurs atölyeleri, Aynı zamanda bir araya geldiklerinde vakit geçirmeleri için belediye gün merkezi oluşturacağız. Kadınlarımız burada hem sosyalleşip hem de öğrenirken çocuklarını belediye kreşimize bırakabilecek."

Kadın yaşam merkezleri, sahil sokak renovasyonu, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma ve çok daha fazlası Ulupınar'ın Devrek için hazırladığı projeler arasında yer alıyor.

Ayrıca, eğitim ve kültürel faaliyetlere de önem veren Ulupınar, öğrencilere burs imkanları, kültürel geziler ve E-Spor kabinleri ile gençlerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Özcan Ulupınar bu projelere ilişkin de şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, yürüyüş yapabileceği aynı zamanda kahvesini yudumlayabileceği sahil sokak projemizi hayata geçireceğiz. Ailelerimiz birlikte keyifli vakit geçirirken, çocuklarımız da çocuk parkında gölünce eğlenebilecek. bu proje ile ırmak kenarında çeşitli aktiviteler düzenleyerek turizmi canlandırıp bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Devrek'imizin tüm kanalizasyon hatlarını yenileyeceğiz. Ayrıca alt yapı anlamındaki eksiklikleri ivedilikle gidereceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, hem çevre temizliğini sağlayacak, hem elektrikten tasarruf edecek hem de belediyemize gelir kapısı oluşturacağız. İlçemizin uygun noktalarına güneş enerjisi santralleri kurarak, paneller vasıtasıyla güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayacağız. Ailelere çok özel imkanlar sunacak olan mahalle kreşleri çocukların bakımı için yüksek kalitede hizmet verecek. Makul ve kabul edilebilir bir maddi karşılıkla aileler çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri nezih ve modern kreşlere gönderebilecek. Bu projemizle hem çocukları hem de engelli vatandaşlarımıza destek olarak misyonumuz olan ilçenin refahı için vatandaşımıza katkı sağlamak hedefimiz. Mahalle aralarında dükkanlarımızın bulunduğu bölgeleri şemsiye ile kapatarak, görsel olarak güzelleştireceğiz, ilçenin estetik değerinin artması ile yenilenmiş sokaklar düzenlenmiş yeşil alanlar, restore edilmiş tarihi yapılar oluşturarak ziyaretçilerin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Hem sokaklarımıza turistik bir hava katmış, hem de görsel bir şölen oluşturmuş olacağız. Devrek ilçe merkezimize butik oturma meydanları yapacağız. Vatandaşlarımız, gençlerimiz dilediği zaman bu oturma alanlarında vakit geçirebilecek. Gençlerimizin rahat ders çalışabilmeleri, ders kaynaklarına kolay ulaşım sağlayabilmeleri için gece 02'ye kadar hizmet verecek bir kütüphane yapıyoruz. Aynı zamanda buradan ödev çıktısı, bilgisayar hizmetimizde olacak. Gençlerimiz derslerini çalışırken belediyemiz tarafından çay ve kek ikramımızda olacak. Galericilerimizi tek bir alanda toplayarak, modern bir galericiler sitesi oluşturacağız. Bu site sadece Devrek'e değil, bölgeye hitap edecek. Vatandaşlarımız tek bir alanda gezebilecek ve alışveriş yapabilecek. Devrek'imizde yaşanan trafik sorunun bilincindeyiz. İlçemizin belli noktalarında oluşturacağımız otoparklar ile trafikte rahat akışı sağlayacağız. Köpek Barınağı yaparak, sahipsiz hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Dileyen vatandaşlarımız barınağımızdan köpek sahiplenebilecek. Ayrıca bu alana butik bir de hayvanat bahçesi yapağız. Çocuklarımız diledikleri zaman hayvanat bahçemizi ziyaret edebilecek. Her canlı bizim için önemli, mahalle aralarına kedi evleri yaparak, kedilerimizin beslenme ve kısırlaştırma sonrası doğal alanlarında huzurla dolaşmalarını sağlayacağız."

Devrek'in tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, modern ve yaşanabilir bir kent oluşturma vizyonuyla, vatandaşların refahını artırmayı ve sosyal projelerle toplumu desteklemeyi amaçlayan Ulupınar, diğer projelerini de şöyle sıraladı:

"65 yaş üzeri vatandaşlarımıza ayda 1 kez belediyemiz tarafından temizlik desteği vereceğiz. Belediye personellerimizce evi baştan aşağıya temizlenecek. Engelsiz yaşamı her zaman destekliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bir arada olabilecekleri ve gerektiğinde etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri Engelsiz Kafe projemizi hayata geçireceğiz. Köklü bir geçmişi olan Devrek'imizin antik ve yakın geçmişi, tarihi, kültürünü yaşatan gelecek nesillere aktaran ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçemize yakışır var olan belge ve eşyaları korumak amacıyla kent müzesi projemizi hayata geçireceğiz. Belediyemiz bünyesinde tekstil atölyesi kurarak hem kadın istihdamı sağlayacak. Hem de belediyemiz kıyafetleri başta olmak üzere bölgemizde ki kurum ve kuruluşların kıyafetlerini dikeceğiz. Devrek'imizden şehir dışına okumaya giden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize vakıflar aracılığı ile her ay düzenli olarak burs vereceğiz. Dışarıdan ilçemize okumaya gelen öğrencilerimiz kalacak yer sıkıntısı yaşamakta, bu sıkıntıyı gidermek için öğrenci misafirhanesi projemizi hayata geçireceğiz. Devletimizin açıkladığı Roman Konutları projesini Devrek'imizde uygulamaya geçirerek, Roman vatandaşlarımızı tek tip konutlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarının kolay ve hızlı çözümü için alo danışma hattını kuracağız. Vatandaşlarımız diledikleri zaman Devrek Belediye'sine ulaşım sağlayarak, taleplerini aktarabilecek. Ülkemizin tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenleyeceğiz. Özellikle Devrek'imizde bulunan her gencimizi Anıtkabir ve Çanakkale'ye götürerek, tarihi yerinde görmelerini sağlayacağız Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde çok popüler hale gelen "Elektronik Spor" turnuvalarına katılmak isteyen gençlerimize oyun bilgisayarları ve ekipmanlarını kullanma imkanı sağlayacağız. Ayrıca gençlerimize birbirinden farklı düzenlenecek oyun analizi, strateji geliştirme, takım çalışması, refleksleri güçlendirme ve mental dayanıklılığı arttırma gibi eğitimler verilecek. Dijital oyunlara ilgi duyan, oyun stratejileri konusunda rekabetçi ve E-Spor turnuvalarına katılmak isteyen gençlerimiz için E-Spor Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. İlçemizde ilkokul, lise, üniversite ve üniversiteye hazırlanan talebelerimiz arasında şiir, hikaye ve düzyazı (kompozisyon) yarışmalarımız olacak. Gençlerimizi okumaya, edebiyata, yazmaya teşvik edip kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlama yolunda adımlar atacağız. Ülkemizin kaliteli, akademisyen entelektüel isimleri ile her ay bir söyleşi veya konferans düzenleyip ilçemizde ses getireceğiz. Çevre ilçelerden, Zonguldak merkezden de dinleyici gelmesini sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle başta gençlerimiz olmak üzere, halkımızla ülkemizin önemli isimlerini buluşturacağız, hem de ilçemizin tanıtımını yapmış olacağız. Vizyonumuz toplumun refahını destekleyen sosyal projeler üretmek." - ZONGULDAK