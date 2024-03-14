Uluslararası Toplum, Gazze'ye Daha Fazla İnsani Yardım İçin İsrail'e Çağrıda Bulundu

Uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze'ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü.
GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'in yeni geçiş noktaları açması gerektiğine dikkat çekildi.
Çevrimiçi toplantıya Kombos'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid en-Nehyan, Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag iştirak etti.
Toplantıdan sonra yayınlanan ortak açıklamada bakanların, Gazze'ye yardım ulaştırılmasında Mısır ve Ürdün üzerinden karayolu ile yardım girişlerinin yerini alabilecek anlamlı bir alternatif bulunmadığı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. Bakanlar ayrıca, İsrail'in Aşdot limanının insani yardımlar için kullanıma açılmasının deniz koridoru projesine önemli, memnuniyet verici ve tamamlayıcı bir katkı olacağı konusunda mutabık kaldı.
Bakanlar ayrıca, deniz koridorunun aktifleştirilmesine ilişkin olarak detaylı brifing ve ABD'nin limanı bulunmayan Gazze'ye önemli miktarda yardım ulaştırılabilmesini sağlayacak geçici bir iskele kurulmasına ilişkin askeri çabaları için angajmanın sürdürülmesi ve önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs'a kıdemli yetkililerin gönderilmesi taahhüdünde bulundu. Açıklamada, kıdemli yetkililerin Güney Kıbrıs'ta deniz koridorunu desteklemek için ortak bir fon oluşturma ve koridorun sürdürülebilir olması için finansal desteklerin koordinasyonu gibi konuları istişare etmesi beklendiği ifade edildi.
Ortak açıklamada, "Bakanlar, Gazze'ye özellikle de kuzeye daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'in ek geçiş noktaları açması ve yaşam kurtarıcı insani yardım akışını kolaylaştırmak için genel gümrük kısıtlamalarını hafifletmesi gerektiğinin altını çizdi" denildi.
Blinken: "Deniz koridoru karayoluna alternatif değil"
Çevrimiçi bakanlar toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın odasında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze'ye insani yardımlar için bir deniz koridoru kurulması için çok uluslu bir çabayı koordine etmeye çalıştığını söyledi.
Koridorun karayolu yardım kanallarının yerini alamayacağını ifade eden Blinken, "Vurgulamak istediğim şey, bunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın diğer yollarının bir alternatifi olmadığı ve ancak bir bileşeni olabileceğidir. Karayolu güzergahları, insani yardımları içeri sokmanın ve daha sonra da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın en kritik yolu olmaya devam ediyor" diye konuştu.
AB'den İsrail'e çağrı
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Kıbrıs deniz koridoruna destek vermekle beraber, Gazze'ye ve özellikle kuzeye daha fazla yardım ulaşabilmesi için İsrail'i ek geçiş noktaları açmaya ve genel gümrük kısıtlamalarını hafifletmeye davet ediyoruz" diye yazdı. - BRÜKSEL
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