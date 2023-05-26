Kazanırsa Özdağ'a bakanlık verecek mi? Kılıçdaroğlu, görüşmenin perde arkasını anlattı: Pazarlık yapmadık

Türkiye, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna kilitlendi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce Fox Tv yayınında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, ikinci turda kendisini destekleyecek olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. "Özdağ'a devlette bir sorumluluk verecek misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Oturup bir pazarlık yapılmadı. 'Türkiye'nin huzuru için üstüme ne düşerse ben o görevi rahatlıkla yapabilirim. Bütün mesele Türkiye'nin huzurudur ve sığınmacı sorununu temelden çözmek, Türkiye'nin sınırlarını güvence altına almaktır. Bir vatansever olarak geliyorum, bir vatansever olarak Millet İttifakı'nın yanında duracağım. Size destek vereceğim. Türkiye'nin bu temel sorununu, sığınmacı sorununu el birliğiyle çözeceğiz' dedi. Ben de kendisine teşekkür ediyorum."
Kılıçdaroğlu, "Böyle sorumluluk hangi bakanlığa düşer?" sorusunu ise,"Bizim kamuoyuna açıkladığımız bir protokolümüz var. 6 lider bir araya gelecek. Önce her partiye bir bakanlık, daha sonra da çıkarılan milletvekili sayısına göre bakanlık verilecek." sözleriyle yanıtladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ, hemen ardından Twitter hesabından tartışmalara yol açan bir paylaşım yapmıştı. Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek." demişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Ardından katıldığı canlı yayında bir açıklama daha yapan Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?" sorusuna, "Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28'inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz." yanıtını vermişti.
Son Dakika › Politika › Kazanırsa Özdağ'a bakanlık verecek mi? Kılıçdaroğlu, görüşmenin perde arkasını anlattı: Pazarlık yapmadık - Son Dakika