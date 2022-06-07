Bir sosyal medya kullanıcısı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın askerlik yapmadığını iddia ederek İBB Başkanı İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafını yayımladı.
Özdağ, ise bu iddialara kendi hesabından cevap vererek Ekrem İmamoğlu'na da mesaj gönderdi. Özdağ, İmamoğlu'nu etiketleyerek "Ekrem Bey, bunlar sizin medya tosunları. Seviyeyi bu kadar düşürmeyin." dedi.
Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Askerlik yapmadığı mı bu sayede öğrenmiş oldum. Irkçı, homofobik olduğumu da. Ekrem Bey, bunlar sizin sosyal medya tosunları. Seviyeyi bu kadar düşürmeyin. Sosyal medyacılarınızın İstanbul toplantısını ve kararlarını biliyorum."
Özdağ, verdiği cevaptan kısa bir süre sonra da başka bir paylaşım yaparak askerlik yıllarında kalan bir fotoğrafı yayımladı. Özdağ paylaşımına "Yeniden 70 kilo olmalıyım galiba" notunu düştü.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ, 'askerlik yapmadı' iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi - Son Dakika