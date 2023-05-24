Ümit Özdağ'ın attığı tweet sonrası kafalar karıştı! Kılıçdaroğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın attığı tweet sonrası kafalar karıştı! Kılıçdaroğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığını mı teklif etti?

24.05.2023 13:49

2. turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu'nun yanında durması beklenen Özdağ'ın, hangi şart ile destek vereceği merak konusu olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özdağ sosyal medya hesabından mültecilerin gitmesini isteyen gençlere seslenerek, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün saat 13.00'te kameraların karşısına geçerek akşam saatlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini ve anlaşma sağlanması durumunda bugün saat 11.00'de birlikte açıklama yapacaklarını ifade etti.

MUTABAKAT METNİ SUNDU

Zafer Partisi lideri dün akşam ise " Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti" demişti.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK BEN GÖNDERECEĞİM"

Süreç dikkatle takip edilirken mutabakat metninde hangi şartların bulunduğu merak konusu oldu. Gözlerin çevrildiği açıklamaya saatler kala Özdağ'ın attığı tweet ise kafaları karıştırdı. Mültecilerin gönderilmesini isteyen gençlere sosyal medyadan yanıt veren Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? Ümit Özdağ'ın attığı tweet kafaları karıştırdı

ÖZDAĞ'IN ŞARTI BAKANLIK MIYDI?

Bu açıklamanın ardından herkes Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile İçişleri Bakanlığı karşılığında anlaşarak mutabakata vardığı yorumunu yaptı.

YORUMLAR (2)
  • Cihangir Reyhan: Adama bak seçimi kazandı cadı kazanından iç işleri bakanlığını aldı bakan olarak konuşmaya bile başladı. O masada seni çiğ çiğ yerler bırak bakanlığı kapıya bekçi bile yapmazlar seni. Sana söz verene bi bak ne kadar güvenilir herkese birşeyler veriyor kimden nerden ne veriyor akıllı olun. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • İsimsiz : Herkese koltuk vaat etmekten başka vizyonu olmayan bir adama neden oy verelim.. Cevap Yaz 22 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın attığı tweet sonrası kafalar karıştı! Kılıçdaroğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın attığı tweet sonrası kafalar karıştı! Kılıçdaroğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? - Son Dakika
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