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Ümit Özdağ, Samsun'da partililerle buluştu - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Samsun'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde partililerle bir araya geldi. Özdağ, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Konuşmasında, Türkiye'deki göçmenleri ülkelerine göndereceklerini belirtti ve Karadeniz Bölgesi'nde partisinin potansiyelinin olduğunu vurguladı. Ayrıca, iktidarın Anayasa değişikliği hazırlığında olduğunu ifade ederek, Zafer Partisi'nin Anayasa'nın ilk üç maddesini tavizsiz savunacağını söyledi.

Ümit Özdağ, Samsun\'da partililerle buluştu
14.12.2023 - 22:28,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde partililerle buluştu.

Özdağ, Bafra ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan göçmenleri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Oylarının Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde arttığını, Karadeniz Bölgesi'nde ise aynı kaldığını anlatan Özdağ, "Karadeniz gezilerimizden sonra artacağını düşünüyorum. Karadeniz'e uzun zamandır gelmiyoruz ama burada potansiyelimiz var, ilgi alaka var. Gençlik Zaferli olmuş." ifadesini kullandı.

İktidarın Anayasa'nın ilk üç maddesini değiştirme hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Anayasa değişikliğinin olmaması için duruş gerekiyor. Ne İYİ Parti'ye güvenebilirsiniz ne CHP'ye güvenebilirsiniz. Üç maddeyi tavizsiz savunacak tek parti var, o da Zafer Partisi'dir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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