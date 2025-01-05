Ürdün Bakanı Safadi Ankara'da

Politika

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Edinilen bilgilere göre, Safadi'ye söz konusu ziyarette Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef AlHnaity ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni eşlik edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün heyetiyle 3+3 formatında toplantı gerçekleştirecek.

Ürdünlü Bakan, Türkiye'ye en son Ekim 2024'te gelmişti

Bakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere 14 Aralık 2024 tarihinde Akabe'yi ziyareti sırasında Ürdünlü mevkidaşıyla bir araya gelmişti. Bakan Safadi ise, Türkiye'yi son olarak 15 Ekim 2024 tarihinde ziyaret etmişti. Bakan Fidan'ın 6 Ocak'ta yapılacak görüşmede, Türkiye'nin Ürdün'le savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini ele alması, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Ürdün'le yürütülen yakın iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesine yönelik kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için atılabilecek ortak adımlara dair Türkiye'nin

değerlendirmelerini paylaşması, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılması konusunda iki ülke arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılmasına yönelik imkanları ele alması, Türkiye'nin Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına tam desteğini teyit etmesi, Türkiye ve Ürdün'ün ortak komşusu olan Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla atılabilecek somut adımları Ürdünlü mevkidaşıyla değerlendirmesi, Suriye'nin istikrarı ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesinin önemine dikkat çekmesi, Türkiye'de ve Ürdün'de yaşayan Suriyelilerin anavatanlarına onurlu ve gönüllü dönüşleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunması ve Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye'nin bölgedeki önemli ortakları arasında yer alan Ürdün'le yürütülen düzenli istişareler ve karşılıklı ziyaretler çok boyutlu ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlıyor. Türkiye ve Ürdün, bölgedeki gelişmeler karşısında hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde yakın iş birliği içinde hareket ediyor. Türkiye ile Ürdün arasında 2024 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde kaydedilen ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor. - ANKARA