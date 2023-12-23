Ürdün Dışişleri Bakanı Katar\'da görüşmelerde bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının sonlandırmasına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Katar'a geldi. Temasları kapsamında başkent Doha'ya gelen Safadi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Safadi ile Al Thani arasındaki görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'nden derhal ateşkes çağrısında bulunan "bağlayıcı bir karar talep edildiği" aktarılan açıklamada, "Filistinlileri gıda, su ve ilaçtan mahrum bırakmanın ve haklarını ihlal etmenin yansımaları konusunda uyarıyoruz" ifadeleri yer aldı. - DOHA