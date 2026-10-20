Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi

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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi
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Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçiminde Muhammed Emin Sarıoğlu, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin katılımıyla seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Sarıoğlu'nun tüm Üsküdarlılara hizmet edeceğini ve Gültekin'in oluşturduğu atmosferi sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle Üsküdar'ımızda tüm meclis üyelerimizin, belediye teşkilatımızın gayret ve çalışmalarıyla, Muhammed Emin Sarıoğlu başkanımızın çaba ve gayretleriyle Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bir ayda oluşturduğu güzel atmosferi inşallah sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve bugün yapılan seçimde seçilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, seçimin ardından Üsküdar Belediye Binası önünde basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bir ayda oluşturduğu güzel atmosferi inşallah sürdürmeye devam edeceğiz"

Konuşmasının başında trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet dileyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Başta kederli ailesi, AK Parti ailemiz, Üsküdar ailemize sabır dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Hem kadim bir dostumuzu hem de siyasette yol yürüdüğümüz çok deneyimli iyi bir siyasetçiyi kaybetmiş olmanın derin hüznünü ve acısını yüreğimizde hissettiğimizi ifade etmek isterim. Bugün yasa gereği belediye başkan vekilliği seçimine hep birlikte şahit olduk. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyelerimizin katılımıyla yapılan seçimde Muhammed Emin Sarıoğlu beyefendi meclis üyemiz başkan vekili olarak seçildi. Hem kendisine hem de Üsküdar'ımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Allah'ın izniyle Üsküdar'ımızda tüm meclis üyelerimizin, belediye teşkilatımızın gayret ve çalışmalarıyla Muhammed Emin Sarıoğlu başkanımızın çaba ve gayretleriyle Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bir ayda oluşturduğu güzel atmosferi inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. Üsküdarlı hemşerilerimizin beklentisi olan çalışmalara aynı Ziya başkanımızın rahmete kavuşmadan önceki çalışma azmiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlarımızla beraber ve bir olarak inşallah sürdürecek, meclisimizde beklenen hizmetlere hızla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Üsküdarlıların belediye başkan vekili olarak görev yapacak"

Başkan Özdemir, "Muhammed Emin Sarıoğlu başkanımız Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz tarafından seçildi bugün ama unutmamamız gayemiz şu ki, tüm Üsküdarlıların belediye başkan vekili olarak görev yapacak. Hangi partide olursa olsun, tüm Üsküdar'ı hemşerilerimize eşit ortak hizmeti inşallah sürdürecektir. Şimdi buradan Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mezarı başına duaya geçeceğiz inşallah. Tüm meclis üyelerimizle ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla oradan da Şile ilçemizde ve Ağa ilçemizde İstanbul'da gerçekleşen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Ben sözlerimi tamamlarken tekrardan hem Dündar Ziya Gültekin başkanımıza, hem İstanbul'da sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum. ve sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm İstanbul hemşerilerimize de geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum" dedi.

"Dündar Ziya Gültekin başkanımız 20 yılı aşkın süredir Üsküdarlılara Üsküdar'a hizmet etmiş bir başkanımızdı"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ise, "Hepiniz Üsküdar'ımıza hoş geldiniz. Bugünkü yapılan seçimde bu sorumluluğu, yükü benimle birlikte üstlenen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dündar Ziya Gültekin başkanımız 20 yılı aşkın süredir Üsküdarlılara Üsküdar'a hizmet etmiş bir başkanımızdı. Belediye başkan vekilliği döneminde Üsküdar'da derin izler bıraktı. İnşallah biz de bir kardeşleri olarak tüm meclis üyelerimizle birlikte Dündar Ziya Gültekin başkanımızın bıraktığı izleri yaşatmaya, Üsküdarlılara yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim şimdiden hizmetlerimizi hayırlı kılsın. Başkanımıza tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Ruhu şad olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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