Van'a 800 Yataklı Şehir Hastanesi - Son Dakika
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Politika

Van'a 800 Yataklı Şehir Hastanesi

Van\'a 800 Yataklı Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van'a 800 yataklı şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.

17.01.2025 20:46
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Van'ımıza 800 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Van'a geldi. Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Ozan Balcı ve yetkililerle görüşerek ildeki sağlık altyapısı ve hizmetlerinin durumu hakkında bilgi aldı. Bakanı Memişoğlu, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelerek istek ve görüşlerini dinledyip özverili çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması yapan Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında bugün 38'inci ilimizdeyiz. Gölü, güneşi, medeniyetin merkezi, aynı zamanda da İpek Yolu'nun kutup yıldızı güzel Van ilimizdeyiz. Burada sağlıkla ilgili toplantıda sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz, eksiklerimizi, artılarımızı değerlendireceğiz. Türkiye, biliyorsunuz, sağlıkla ilgili Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini veren ülkesinden bir tanesi. Van ilimiz de doğu bölgesinde merkez üssümüz sağlıkta. Daha iyi sağlık hizmetini nasıl verebileceğimizi burada konuşacağız. Öncelikli olarak burada sağlık hizmeti sunan bütün arkadaşlarıma, ekibe teşekkür ediyorum. Bizi misafirperverlikle karşılayan valimiz, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin en önemli hastanelerinden bir tanesi, en iyi sağlık hizmeti veren hastanelerinden bir tanesi, şu anda buradayız. Bizler daha iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Van'da 11 tane ki bir tanesi bu eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere hastanemiz var, bir tane üniversite hastanemiz var, üç özel hastanemizle gerçekten sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Van'a bir sürprizimiz de var, müjdemiz var daha doğrusu: 800 yataklı Van Şehir Hastanesinin projesini bitirdik. İnşallah en geç Mart ayına kadar ihalesini yapacağız ve Van'ımıza 800 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracağız. Bununla beraber Van ilimizde inşaatına başladığımız 75 yataklı bir hastanemiz de var. Onun da inşallah en kısa zamanda, yer teslimini yaptık, inşaat hizmetine başlayacağız" dedi.

"Gribal enfeksiyon vaka sayısında önceki senelere göre bir farklılık yok"

Bakan Memişoğlu, "Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın sağlık kültürünü artırmak için örnek olmamız gerekir"

Öğrencilerin bugün karne aldığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tatil döneminde bol bol dinlenmelerini, istirahat etmelerini, başarılarının devamını diliyorum. Karneleri hayırlı olsun diyorum çocuklarımıza. Bununla beraber, özellikle çocuklarımızın sağlık kültürünü artırmak için örnek olmamız gerekir. Sigara, alkol, kötü beslenme ve maalesef kilo toplumumuzun sorunu. Bunun için gelecek nesillere, çocuklarımıza da gençlerimize de bizlerin örnek olması gerekiyor. Özellikle anne babalara istirham ediyorum. Sigara dünyanın en kötü alışkanlıklarından bir tanesi. Maalesef Türkiye'mizde de sigara içme oranlarımız yüksek. Onun için çocuklarımızın yanında, hatta hiç içmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçta kendimize, bedenimize zarar veriyor. Bizim en büyük hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumak, bedenimizi korumak. Bu konuda da buna zarar veren kötü beslenmeyi, hareketsizliği ve kötü alışkanlık olan sigarayı özellikle bırakmalarını istiyorum kullanıcıların" dedi.

"Sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine zaman ayırmayı unutmasınlar"

Bakan Memişoğlu, "Çocuklarımıza, gençlerimize bir şey ifade etmek istiyorum: İnternet bugün maalesef bağımlılık haline gelmiş durumda. Bilgisayarı ve interneti kullanırken siz onları kullanın, onlar sizi kullanmasınlar. İnternet ve maalesef sosyal medya, sosyal alan, internet alanı bağımlılık haline gelmiş durumda. Onun için gençlerimize; tabii ki eğlenecekler, tabii ki dinlenecekler, tabii ki internette dolaşacaklar, sosyal medyayı takip edecekler ama normal hayatlarında sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine zaman ayırmayı unutmasınlar. Bizim en büyük onlara tavsiyemiz; interneti kendileri kullansın, internet onları kullanmasın. Ben bu güzel şehrimizde bizi ağırlayanlara yeniden teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu güzel Van gününde inşallah daha iyi sağlık hizmeti sunmak için buradaki arkadaşlarla değerlendirdikten sonra, hepsine yine teşekkür edip ayrılacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Hastaneden ayrılan Bakan Memişoğlu, Van'da beraberindeki heyetle birlikte Eski Van Şehri ve Hüsrev Paşa Cami'yi ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Memişoğlu, çocuklarla birlikte top oynadı. Son olarak Bakan Memişoğlu'nun başkanlığında, ildeki yetkililerin katılımıyla geniş kapsamlı Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Van Sağlık Yöneticileri Toplantısı yapıldı. Toplantıda Sağlık Bakanı Memişoğlu, ildeki sağlık yatırımlarının ve hizmetlerinin durumu hakkında yetkililerle detaylı değerlendirmelerde bulundu. - VAN

Kaynak: İHA

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