Van\'da 4 ilçe kaymakamı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Van'ın dört ilçesinde kaymakamlar değişirken, iki yeni vali yardımcısı ataması gerçekleştirildi.

Yayımlanan kararnameye göre, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Kayseri'nin Bünyan İlçesi'ne kaymakam olarak atanırken, yerine Manisa'nın Kula İlçesi Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir getirildi. İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi Kaymakamlığı görevine atanırken, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İpekyolu Kaymakamı oldu. Saray Kaymakamı Eyüp Gürdal, Rize'nin Güneysu İlçesi Kaymakamlığına atanırken, yerine Erzincan'ın Kemah İlçesi Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu getirildi. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Ankara'nın Kalecik İlçesi Kaymakamlığına atanırken, Elazığ'ın Ağın İlçesi Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Muradiye Kaymakamı olarak görevlendirildi.

İki yeni vali yardımcısı atandı

Ayrıca kararname kapsamında Kars'ın Digor İlçesi Kaymakamı Hasan Musab Okatan ile Aydın'ın Köşk İlçesi Kaymakamı Tuğba Polat, Van Vali Yardımcısı olarak atandı. Öte yandan Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Bilecik'in Söğüt İlçesi Kaymakamlığına atanırken, Van Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevine getirildi. - VAN