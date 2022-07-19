Venezuela'ya giden Bakan Kirişçi'den mesaj: Güzel müjdeler vereceğiz - Son Dakika
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Venezuela'ya giden Bakan Kirişçi'den mesaj: Güzel müjdeler vereceğiz

19.07.2022 18:21

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, gerçekleştirdiği Venezuela ziyaretinde Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kirişçi, "Tarım, su ürünleri ve orman konusunda biz bakanlara düşen altını doldurmak ve bu ilişkiyi geliştirmek ve güçlendirmek. Güzel müjdeler vereceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Venezuela'da temaslarda bulundu. Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya gelen Kirişci, soya, tahıl ve pirinç için tahsisli tarım arazilerinin yanı sıra büyükbaş hayvancılık ve diğer bitkisel ürünler için tahsisli çiftlikleri karadan ve havadan inceledi, mevkidaşından bilgi aldı. İki ülkeden resmi heyetlerin yer aldığı toplantıda, Türk heyetine başkanlık eden Bakan Kirişci, Venezuela ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ERDOĞAN-MADURO İLİŞKİSİNE VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere bütün Venezuela halkına selam ve muhabbetlerini ileten Kirişci, iki ülkenin liderleri arasında güçlü ve her geçen gün daha da güçlenen bir dostluk bulunduğunu belirtti. Venezuela basınına da açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Maduro'nun ortaya koyduğu iradenin, bakanlar tarafından da desteklenmesi sonrası, özel sektörün devrede olmasının iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.

"GÜZEL MÜJDELER VERECEĞİZ"

Kirişci, iki ülke Bakanları olarak bunun altını doldurmak, ilişkileri daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Her iki ülke için de önemli olan üç başlık; tarım, su ürünleri ve orman konusunda biz bakanlara düşen altını doldurmak ve bu ilişkiyi geliştirmek ve güçlendirmek. Güzel müjdeler vereceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'nun yanı sıra Halkın Gücü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Juan Loyo ve Halkın Gücü Ekososyalizm Bakanı Josue Lorca ile de görüşen Bakan Kirişci, Başkent Karakas'ta Venhezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

YORUMLAR
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Venezuela'ya giden Bakan Kirişçi'den mesaj: Güzel müjdeler vereceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'ya giden Bakan Kirişçi'den mesaj: Güzel müjdeler vereceğiz - Son Dakika
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