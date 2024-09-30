Washington'da DEAŞ'la Mücadele Toplantısı

Politika

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı, ABD'nin başkenti Washington DC'de başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz katılıyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı başladı. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz'ın katıldığı toplantıda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek, dünyanın başka yerlerinde mevcudiyetini artırmakta olan DEAŞ'la etkin mücadelenin yöntemleri ele alınacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın toplantıda Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığını bir kez daha teyit ederek, DEAŞ'la mücadele gerekçesinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile bölgenin barış ve huzurunu hedef alan PKK terör örgütüne yönelik desteğin bahanesini teşkil edemeyeceğini vurgulayacak. Yılmaz, ayrıca bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ta da en ciddi istikrar bozucu aktör haline geldiğine dikkat çekecek.

" Orta Doğu'da istikrara ulaşmanın en iyi ve tek yolu diplomasi"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantının açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına değinerek, Hizbullah lideri Hassan Nasrallah'ın ölümünün ardından Lübnan'ın, bölgenin ve dünyanın artık daha güvenli bir yer olduğunu söyledi. ABD'nin İsrail ve Lübnan'da sınır bölgesindeki halkın evlerine dönmelerine imkan sağlayacak diplomatik bir çözüm için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirten Blinken, " Gazze'de de rehineleri evlerine döndürecek, Gazze'deki insanların acılarını dindirecek ve tüm bölge için daha kalıcı ve güvenli bir barışı sağlayacak ateşkes anlaşmasını güvence altına almak için de çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Blinken, Orta Doğu'da istikrara ulaşmanın en iyi ve tek yolunun diplomasi olduğunu belirtti.

ABD'nin 10 yıl önce DEAŞ'la mücadele etmek üzere küresel bir koalisyonu harekete geçirdiğini söyleyen Blinken, "Takip eden on yıl boyunca bu koalisyon 12 ülkeden 87 ülkeye ulaştı. ve birlikte önemli ilerlemeler kaydettik. 2017 yılında koalisyon ortakları DEAŞ'ın Irak'taki son kalesini de ortadan kaldırdı. İki yıl sonra aynı şeyi Suriye'de de yaptık" dedi.

Terör örgütünün eleman kazanmasını ve yayılmasını engellemek için kontrolündeki varlıklara koordineli yaptırımlar uyguladıklarını ifade eden Blinken, "Ancak işimizin henüz bitmediğini biliyoruz. DEAŞ, Orta Doğu'da yeniden yapılanmayı hedeflerken, Asya ve Afrika'da toprak kazanımları elde ederken, koalisyonumuz karşı karşıya kaldığımız meydan okuma konusunda tetikte olmaya devam etmeli" dedi.

Blinken, DEAŞ gibi aşırılık yanlılarının bölgedeki çatışmaları kendi çıkarları için kullanmalarının engellenmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. - WASHINGTON