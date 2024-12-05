Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu - Son Dakika
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Politika

Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu

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Mahkemeden milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti.

05.12.2024 10:15
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CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; Yargıtay'ın haberleşme ücreti ödemelerinde tüketici lehine karar aldığını açıkladı.

"MİLYONLARCA TÜKETİCİYİ İLGİLENDİRİYOR"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, "Ülkemizde yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti. Bu karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karardır. Dava açıldığı dönemde her aboneden 1,5 TL olarak alınan bu ücret, bugün 5 TL'ye ulaşmıştır. Elimizdeki veriler, bu uygulama nedeniyle operatör firmasının aylık 200 milyon TL'ye varan bir gelir elde ettiğini göstermektedir. Yargıtay, bu tür hizmet bedellerinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Turkcell, bu karara rağmen milyonlarca abonesinden bu bedeli almaya devam edemez" şeklinde konuştu.

"ÜCRETLERİN İADE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Kesilen ücretlerin geri ödenmesi gerektiğini ifade eden Sarıbal, " Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca tüketici, yıllardır adeta bir soygun düzenine maruz kalmıştır. Bugün Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bu hukuksuz uygulamaya dur diyen kararı, halkın alın terine yapılan bu organize saldırıya karşı kazanılmış bir zaferdir. Halkın ekonomik olarak boğulduğu, ay sonunu zor getirdiği bu dönemde, GSM operatörlerinin fahiş kazançları, büyük şirketlerin hukuksuz uygulamaları kabul edilemez. Bu uygulama nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın kesilen ücretlerinin iade edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili şirketlerin hesap vermesi ve haksız kazancın mutlaka geri alınması gerektiğini savunuyoruz. Tüketicilerin sesini duyuran Tüketicileri Koruma Derneği'ne ve bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Turkcell\'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu - Son Dakika

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