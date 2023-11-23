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Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin adının HEDEP olarak değiştirilmesini kabul etmedi - Son Dakika

Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin adının HEDEP olarak değiştirilmesini kabul etmedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle uygun görmedi.

Yargıtay, Yeşil Sol Parti\'nin adının HEDEP olarak değiştirilmesini kabul etmedi
23.11.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:12
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmedi.

Yeşil Sol Parti'nin, ismini HEDEP olarak değiştirmesi kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından incelenerek karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin adının HEDEP olarak değiştirilmesini kabul etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin adının HEDEP olarak değiştirilmesini kabul etmedi - Son Dakika
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