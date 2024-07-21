Yarının Adana\'sı 5 Yıllık Strateji Planı için çalışmalar başladı

Politika

Geçen dönem borç batağında devraldığı Adana Büyükşehir Belediyesini, devasa hizmetleri borçsuz yapabilir hale getiren, 4 lira borç 1 lira gelir dengesizliğini, 4 lira gelir 1 lira borç seviyesine yükselten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, stratejik plan oluştururken, kentin bütün dinamiklerinin katılımıyla ve bilimin ışığında çalışmak için bir dizi toplantı ve çalıştay düzenliyor.

Adana'nın daha yaşanabilir ve daha çağdaş bir kent haline gelmesi, doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin, gastronomisinin tanıtılması, kentin turizm gücünün artırılması ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet gücünün çoğaltılması amaçlarıyla düzenlenecek toplantılardan ilki Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, "Kentin Yarınını Kendin Belirle" sloganıyla "Yarının Adana'sı 5 Yıllık Strateji Planı" oluşturmak için çalışmaya başladı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, meslek odaları ile çeşitli kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut dönemde hayata geçireceği onlarca proje ve hizmetin tanıtımının yapıldığı sunumun ardından söz alan Başkan Zeydan Karalar, daha varsıl, daha güvenli ve daha keyifli bir Adana için yola çıktıklarını söyledi.

Sıradışı bir Strateji Planı oluşturmayı istediklerini ve Türkiye'de ilk kez böyle geniş kapsamlı ve ayrıntılı Stratejik Plan için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, çok önemli bilim insanlarıyla çalıştıklarını, teoriği ve pratiği birleştirdiklerini kaydetti.

İlk toplantının ardından odalar, medya, siyasiler ve kentin farklı kesimleri ile ayrı ayrı bir araya gelerek Stratejik Plan için çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Başkan Zeydan Karalar, "Yarının Adana'sını düşünmemiz ve planlamamız gerek. Adana daha varsıl olsun, ekonomik olarak daha güçlü olsun istiyoruz. Adana'mızın daha güvenli ve keyifli bir kent olması da amaçlarımız arasında. Elbette tüm bunlarla birlikte güçlü bir belediye arzu ediyoruz. Aksi halde amaçlarımızı hayat geçirmemiz mümkün olmaz" dedi.

Stratejik Plan'ın yasal bir zorunluluk olduğunu fakat belediyelerinin faaliyetlerinin planlanmasında çok işlevsel bir belgeye dönüşemediğini anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Bunun nedeni sürecin yeteri kadar bilinip, sahiplenilememesidir. Stratejik Planlarla düşünülen, ihtiyaç duyulan ve vaat edilen faaliyetlerin tutarlı bir şekilde önce belediye, sonra toplum tarafından kurgulanması gerçekleştirilemediği için sorun yaşanıyor. O yüzden tüm bunları planlamayı ve kurgulamayı amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak öncelikli yapılması planlanan tüm faaliyetleri, 5 yıl sonrasının Adanasına dair bir yol haritasına dönüştürebilmekle işe başlıyoruz. Bu yolun en basit tabiriyle varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana'ya çıkmasını hedefliyoruz. Böyle bir Adana'ya erişmenin ancak işleyişi kurgusallaşmış, birimler arası koordinasyonu gelişmiş, personel, mali ve bilgi yönetimi sistemleri geliştirilmiş bir idareden geçmesi gerektiği bilinciyle, güçlü Adana'yı ek bir amaç olarak önümüzce koyuyoruz."

Bir belediye başkanının, ülke genelindeki yaşanan kötü ekonomik koşullarla ilgili kayıtsız kalamayacağını ve her şeyi merkezi yönetimden bekleyemeyeceğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Önümüzdeki 5 yılda ana gündem maddelerinden biri hemşehrilerimizin insan onuruna yakışan bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderme kaynaklarına sahip olduğu, maddi olanaklara daha rahat erişebilmelerini sağlayacak eğitim, bilgi ve erişim hizmetleri alabildiği bir Adana ve bu hizmetleri daha etkin, verimli olarak sunabilen bir belediye işleyişi söz konusu çalışmalarla mümkün olacak. Adana'nın 5 yıl sonra hem toplumsal hem de idari olarak yokluğu, yoksulluğu azalmış, varsıllaşmış bir kent haline gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Son yıllarda sıkça yaşanılan afetlerde, doğaya insafsızca ve bilim dışı davranılmasının etkisi olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Sel, yangın, deprem gibi afetlerin ülkemizde sıkça yaşandığını, can ve mal kaybının yoğunlaştığını görüyoruz. Adana'yı her türlü afete dirençli ve hazırlıklı hale getirmek en önemli hedeflerimizden biri."

Yaşamanın sadece hayatta kalmak olmadığının altını çizen Başkan Zeydan Karalar, "Adana gibi sosyal, kültürel yönden güçlü, olağanüstü doğal güzelliklere, çevreye ve kültürel geçmişe, sosyal hayata sahip bir şehir, sadece yaşamayı mümkün kılmakla yetinemez. Sakinlerinin keyif aldığı, kendilerini geliştirebildiği, bilgi ve becerilerini artırabildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Amaçlara ulaşabilmek için daha güçlü bir belediye hedeflediklerini bildiren Başkan Zeydan Karalar, "Tüm bunları gerçekleştirebilmek için de daha güçlü bir belediye hedefliyoruz. Hayalini kurduğumuz Adana'yı var etmek için belediyemizin kurumsal olanaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, mevcut kapasitesini artıracak düzenlemeleri yapmaya ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçek. Stratejik Planımızın son bölümü; önümüzdeki dönemde idari yapı ve işleyişte gerçekleştirme gereğini tespit ettiğimiz düzenlemeleri kapsayacak, Adana'yı hak ettiği taşımak için daha güçlü bir belediyeye sahip olmayı sağlayacak" dedi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının son bölümünde, varsıl, güvenli ve keyifli Adana için neler yapacaklarını madde madde ve ayrıntılarıyla anlattı.

Daha sonra ilk toplantının çalıştay bölümüne geçildi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BU DÖNEMDE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANDIĞI HİZMETLER

-Yeni Nesil Otogar

-Tramvay Hattı ve Nostaljik Tramvay

-2. Etap Metro Hattı

-8 Yeni Farklı Seviyeli Kavşak-Altgeçitler

-4 Yeni Bulvar

-Yeni Köprüler

-Adana Spor Kampüsü

- Çukurova Spor Kampüsü

- Sarıçam Olimpik Yüzme Havuzu

-Kültür ve Sanat Merkezi

-Beyazevler ve Kurttepe Kent Kütüphaneleri

- Deprem Eylem Planı

-Afet Koordinasyon Merkezi

-Depreme Dayanıklı Sosyal Konutlar

-4 Yeni Park

-Engelsiz Vadi Rekreasyon Alanı

-Semt Merkezleri

-Yaşlı Yaşam ve Bakım Merkezi

-Toplam Kreş Sayısı 20'ye çıkacak

-Yeni Nikah Salonları

-Öğrenci Yurdu

-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

-Yedigöze İçme Suyu Projesi

-6 Yeni Atık Su Arıtma Tesisi

-Tarihi Yapıların Restorasyonu ile 4 Yeni Müze

-Pudu Hepa Kültür Yolu Haritalandırma ve İşaretleme Çalışması

- Karataş ve Yumurtalık Sahil Projeleri

-Tarım Enstitüsü

-Modern Mezhaba

-Geri Dönüşümcüler ve Nakliyatçılar Sitesi - ADANA