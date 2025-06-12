Yarının Köyleri Projesi İmzalandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Karatay Belediyesi tarafından Trendyol sponsorluğunda hayata geçirilecek "Yarının Köyleri Projesi" Yarma Mahallesi Dijital Merkezi iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Program, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi. Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya'mız tarımıyla öne çıkan bir şehir. Konya Ovamız sadece kendi başına yeterli imkanlar verildiği takdirde Türkiye'nin tamamını besleyecek düzeyde tarımsal topraklara sahip. Ama bu proje çok daha önemli. Çünkü projeyle birlikte dijitalleşme ön plana çıkıyor. Sürdürülebilir tarım ve kırsalda dijitale yol verilmiş oluyor. Kanaatimce bu proje olumlu neticelenirse köyden kente göç duracak belki de tersine göç bile başlayabileceğini ümit ediyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise, kendilerine gösterilen güvenden, teveccühten ve projeye dahil edilmelerinden dolayı teşekkür ederek, "Konya için önemli bir proje. Üniversitemiz için önemli bir proje. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Büyükşehir Belediyemize, Karatay Belediyemize, Ticaret Odasına ve kendi üniversiteme teşekkür ediyorum" dedi.

"KTO Karatay Üniversitemizin bu önemli vizyona katkı sunması bizler için gurur kaynağı"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Yarının Köyleri Projesi ile yalnızca bir kalkınma adımı atmadıklarını, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni bir modeli Konya'da hep birlikte hayata geçirmiş olacaklarını dile getirerek, şunları söyledi: "KTO Karatay Üniversitemizin bu önemli vizyona katkı sunması bizler için gurur kaynağı. Biz biliyoruz ki kalkınma yalnızca şehir merkezlerinden ibaret değil. Gerçek kalkınma toprağın bereketini, emeğin kıymetini, kültürün zenginliğini teknolojiyle buluşturmakla mümkün. Yarının Köyleri işte bu anlayışla doğmuş ve bu vizyonla yola çıkmış bir proje. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleşen bu proje kurumsal iş birliğimizin bir göstergesi. Bu vesileyle projeye katkılarından dolayı özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum."

"Teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köylerle birlikte üretim gücünü artıracağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yarının Köyleri Projesi'nin geleceğe ışık tutacak, köyleri teknolojiyle buluşturacak ve kırsal kalkınmaya yepyeni soluk getirecek bir proje olduğunu söyledi. Proje kapsamında imzalanan protokolün Anadolu'nun kalbinde dijital bir dönüşüme vesile olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konya'mızın köylerinden dünyaya uzanan bu dijital kalkınma hamlesinin şimdiden hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böyle bir çağda 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızın merkezine dijitalleşmeyi yerleştirmek; yalnızca teknolojik bir tercih değil; vizyonumuzun, medeniyet tasavvurumuzun ve sürdürülebilir gelecek iddiamızın doğal bir sonucudur. Bu kapsamda 'Yarının Köyleri Projesi' ile teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köylerle birlikte üretim gücünü artıracağız. Dijital fırsat eşitliğini tesis ederek gençlerimize, kadınlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yeni ufuklar açacağız. Paketleme, tasarım, e-ticaret, e-ihracat ve markalaşma eğitimleriyle yerel ürünlerimizin değerine değer katacağız. Akıllı tarım uygulamalarıyla verimi yükseltirken, doğaya duyarlı bir üretim kültürünü kökleştireceğiz."

"Verim ve karlılığını artırmasını hedefliyoruz"

Başkan Altay, proje kapsamında ilk etapta Yarma Mahallesi'nde kurulacak Dijital Merkez'in, Konya'nın kırsal kalkınma hamlesine öncülük edeceğini belirterek, "Bu merkezin, sadece bir bina değil; kırsal kalkınmanın, yeşil dönüşümün ve dijital fırsat eşitliğinin somut sembolü olacağına inanıyorum. 'Yarının Köyleri' projesiyle yerel halkı, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek, üreticilerimizin israftan arınmasını, verim ve karlılığını artırmasını hedefliyoruz. Böylelikle şehrimizi yönetirken kırsaldaki en öncelikli hedeflerimizden biri olan üreticilerimizin refahını sağlamak ve kırsaldan kente göçü önlenmek adına önemli bir adımı daha atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kırsal gelecek vizyonuna da yön verecektir"

Başkan Altay, "Bu proje yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin kırsal gelecek vizyonuna da yön verecektir. Sürdürülebilir üretim, katma değerli ihracat ve insana yakışır istihdam ilkelerimiz doğrultusunda her köyümüzü ve her bölgemizi dijital teknolojinin gücüyle yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, projenin hayata geçmesinde emeği olan başta UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domınguez'in şahsında tüm UNDP yetkililerine, Karatay Belediyemize, KTO Karatay Üniversitemize ve Trendyol ailesine şükranlarımı sunuyorum. Destekleriyle gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Yarının Köyleri Projesi, Konya'dan yola çıkıp Anadolu'nun dört bir yanına yayılan güçlü bir kardeşlik, üretim ve teknoloji hareketine dönüşecektir. Proje ile teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köylerle birlikte üretim gücünü artıracağız. Konya, Selçuklu'dan bugüne emeğiyle büyümüş, irfanıyla yükselmiş bir şehirdir. Şimdi emeği dijitalle buluşturma vaktidir" şeklinde konuştu.

"Yarma Mahallesi'nde açacağımız merkez çiftçilere önemli faaliyetler sağlayacak"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez ise, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu mutabakat zaptını yerel yöneticiler ve özel sektörü bir araya getirerek yapıyoruz. Konya'da yeni bir fasıl açıyoruz. Yarma Mahallesi'nde dijital toplum merkezi açıyoruz. Bu merkez bölgedeki çiftçilere önemli faaliyetler sağlayacak. Özellikle de çocukların, kadınların ve gençlerin farkındalıklarını artıracak. Bu kişilerin daha kaliteli ürünlere ve daha iyi bir şekilde e-ticarete sunulacak ürünleri üretebilme konusunda yardımcı olacak. Misafirperverliğiniz için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğimizin devamını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programda; Proje Direktörü Cihat Balcı ve Portföy Yöneticisi Cem Bayrak da projeyle ilgili sunum yaparak bilgi verdi. Konuşmaların ardından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk tarafından protokole imzalar atıldı. - KONYA