Yarının Köyleri Projesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yarının Köyleri Projesi İmzalandı

Yarının Köyleri Projesi İmzalandı
12.06.2025 18:12  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Karatay Belediyesi tarafından Trendyol sponsorluğunda hayata geçirilecek "Yarının Köyleri Projesi" Yarma Mahallesi Dijital Merkezi iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Karatay Belediyesi tarafından Trendyol sponsorluğunda hayata geçirilecek "Yarının Köyleri Projesi" Yarma Mahallesi Dijital Merkezi iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Program, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi. Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya'mız tarımıyla öne çıkan bir şehir. Konya Ovamız sadece kendi başına yeterli imkanlar verildiği takdirde Türkiye'nin tamamını besleyecek düzeyde tarımsal topraklara sahip. Ama bu proje çok daha önemli. Çünkü projeyle birlikte dijitalleşme ön plana çıkıyor. Sürdürülebilir tarım ve kırsalda dijitale yol verilmiş oluyor. Kanaatimce bu proje olumlu neticelenirse köyden kente göç duracak belki de tersine göç bile başlayabileceğini ümit ediyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise, kendilerine gösterilen güvenden, teveccühten ve projeye dahil edilmelerinden dolayı teşekkür ederek, "Konya için önemli bir proje. Üniversitemiz için önemli bir proje. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Büyükşehir Belediyemize, Karatay Belediyemize, Ticaret Odasına ve kendi üniversiteme teşekkür ediyorum" dedi.

"KTO Karatay Üniversitemizin bu önemli vizyona katkı sunması bizler için gurur kaynağı"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Yarının Köyleri Projesi ile yalnızca bir kalkınma adımı atmadıklarını, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni bir modeli Konya'da hep birlikte hayata geçirmiş olacaklarını dile getirerek, şunları söyledi: "KTO Karatay Üniversitemizin bu önemli vizyona katkı sunması bizler için gurur kaynağı. Biz biliyoruz ki kalkınma yalnızca şehir merkezlerinden ibaret değil. Gerçek kalkınma toprağın bereketini, emeğin kıymetini, kültürün zenginliğini teknolojiyle buluşturmakla mümkün. Yarının Köyleri işte bu anlayışla doğmuş ve bu vizyonla yola çıkmış bir proje. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleşen bu proje kurumsal iş birliğimizin bir göstergesi. Bu vesileyle projeye katkılarından dolayı özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum."

"Teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köylerle birlikte üretim gücünü artıracağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yarının Köyleri Projesi'nin geleceğe ışık tutacak, köyleri teknolojiyle buluşturacak ve kırsal kalkınmaya yepyeni soluk getirecek bir proje olduğunu söyledi. Proje kapsamında imzalanan protokolün Anadolu'nun kalbinde dijital bir dönüşüme vesile olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konya'mızın köylerinden dünyaya uzanan bu dijital kalkınma hamlesinin şimdiden hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böyle bir çağda 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızın merkezine dijitalleşmeyi yerleştirmek; yalnızca teknolojik bir tercih değil; vizyonumuzun, medeniyet tasavvurumuzun ve sürdürülebilir gelecek iddiamızın doğal bir sonucudur. Bu kapsamda 'Yarının Köyleri Projesi' ile teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köylerle birlikte üretim gücünü artıracağız. Dijital fırsat eşitliğini tesis ederek gençlerimize, kadınlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yeni ufuklar açacağız. Paketleme, tasarım, e-ticaret, e-ihracat ve markalaşma eğitimleriyle yerel ürünlerimizin değerine değer katacağız. Akıllı tarım uygulamalarıyla verimi yükseltirken, doğaya duyarlı bir üretim kültürünü kökleştireceğiz."

"Verim ve karlılığını artırmasını hedefliyoruz"

Başkan Altay, proje kapsamında ilk etapta Yarma Mahallesi'nde kurulacak Dijital Merkez'in, Konya'nın kırsal kalkınma hamlesine öncülük edeceğini belirterek, "Bu merkezin, sadece bir bina değil; kırsal kalkınmanın, yeşil dönüşümün ve dijital fırsat eşitliğinin somut sembolü olacağına inanıyorum. 'Yarının Köyleri' projesiyle yerel halkı, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek, üreticilerimizin israftan arınmasını, verim ve karlılığını artırmasını hedefliyoruz. Böylelikle şehrimizi yönetirken kırsaldaki en öncelikli hedeflerimizden biri olan üreticilerimizin refahını sağlamak ve kırsaldan kente göçü önlenmek adına önemli bir adımı daha atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kırsal gelecek vizyonuna da yön verecektir"

Başkan Altay, "Bu proje yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin kırsal gelecek vizyonuna da yön verecektir. Sürdürülebilir üretim, katma değerli ihracat ve insana yakışır istihdam ilkelerimiz doğrultusunda her köyümüzü ve her bölgemizi dijital teknolojinin gücüyle yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, projenin hayata geçmesinde emeği olan başta UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domınguez'in şahsında tüm UNDP yetkililerine, Karatay Belediyemize, KTO Karatay Üniversitemize ve Trendyol ailesine şükranlarımı sunuyorum. Destekleriyle gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Yarının Köyleri Projesi, Konya'dan yola çıkıp Anadolu'nun dört bir yanına yayılan güçlü bir kardeşlik, üretim ve teknoloji hareketine dönüşecektir. Proje ile teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köylerle birlikte üretim gücünü artıracağız. Konya, Selçuklu'dan bugüne emeğiyle büyümüş, irfanıyla yükselmiş bir şehirdir. Şimdi emeği dijitalle buluşturma vaktidir" şeklinde konuştu.

"Yarma Mahallesi'nde açacağımız merkez çiftçilere önemli faaliyetler sağlayacak"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez ise, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu mutabakat zaptını yerel yöneticiler ve özel sektörü bir araya getirerek yapıyoruz. Konya'da yeni bir fasıl açıyoruz. Yarma Mahallesi'nde dijital toplum merkezi açıyoruz. Bu merkez bölgedeki çiftçilere önemli faaliyetler sağlayacak. Özellikle de çocukların, kadınların ve gençlerin farkındalıklarını artıracak. Bu kişilerin daha kaliteli ürünlere ve daha iyi bir şekilde e-ticarete sunulacak ürünleri üretebilme konusunda yardımcı olacak. Misafirperverliğiniz için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğimizin devamını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programda; Proje Direktörü Cihat Balcı ve Portföy Yöneticisi Cem Bayrak da projeyle ilgili sunum yaparak bilgi verdi. Konuşmaların ardından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk tarafından protokole imzalar atıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Karatay Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Trendyol, Politika, Ekonomi, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yarının Köyleri Projesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti

18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
23:54
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
23:40
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
23:39
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
23:28
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 19:19:27. #7.13#
SON DAKİKA: Yarının Köyleri Projesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.