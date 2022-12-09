Karamollaoğlu, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi: Meselenin üzerine önyargılarla gidiliyor - Son Dakika
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Karamollaoğlu, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi: Meselenin üzerine önyargılarla gidiliyor

09.12.2022 09:22

6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası Türkiye'de infial yaratırken, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan da konuyla ilgili tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, "Önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet'in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiğine yönelik iddia Türkiye'de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İNANCI OLAN İNSAN BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEZ"

Bakanlığın müfettiş görevlendirdiği olayla ilgili Halk TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dikkat çeken şu ifadeleri kullandı; "Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun birkaç yönü var. Sosyal yönüyle bunu zaten toplumda kabul etmek. Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum.

"KONUNUN GÜNDEMDE TUTULMAMASINI ARZU EDERİM"

İslami yönü olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. İslam'la bağdaşmaz. Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var. Toplumda kargaşa meydana geliyor. Bundan dolayı ben bu konunun hukuk önünde net bir şekilde belirlenene kadar gündeme gelmemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu olayı, aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet'in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü.

"İSLAM'A ÖNYARGILI BAKTIKLARI İÇİN SÖYLÜYORLAR"

"Bu kadar uzatması yargının hatası değil mi? Bu işi bir an önce sonuçlandırsalardı. Yıllarca yargıda süründürmeselerdi biz belki başka türlü konuşuyor olacaktık" sorusuna Karamolloğlu'nun yanıtı şu oldu:

"Deliller ortadaysa vereceği kararı çabuklaştırmalı. Geciken adalet adalet değildir. Bu noktada kabul edilebilir yanı yok. Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz. Bundan dolayı ne için diyorum İslam'a önyargılı baktıkları için söylüyorlar.

"HÜKÜMET İLGİLENİYORSA NİYE BU SÜREKLİ YAYGINLAŞIYOR"

"Son yıllarda çocuklar çok savunmasız. Çok fazla saldırıya uğruyorlar. Bunların bir kısmı Ensar Vakfı, Erzurum'da yaşanan. Takdir edersiniz ki insanların da buralarda bir denetim yok bu çocuklar kimlerin eline bırakılıyor. Burada dinle ilgili bir işten çok burada yetkililer ne denetim yaptırıyor buralar bizim oy pazarımız gibi mi düşünüyorlar?" sorusuna ise Karamollaoğlu şu ifadelerle yanıt verdi;

"Nerede olursa olsun ister İslami kurslar ister cemaatlere ait kurslar bu konularda MEB'in özellikle çok titiz davranmasına ihtiyaç var. Kararlar geciktirilmemeli suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddüdüm yok benim. Ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli. Buna uyulsun ve bu problemlerin çoğunu. Sözgelimi biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Nerede? Kuran kurslarının önünde falan değil. Bütün okullarda uyuşturucu alışkanlığı haline geldi. Bununla ilgileniyoruz diyor hükümet ilgileniliyorsa niye bu sürekli olarak yaygınlaşıyor?"

NE OLMUŞTU?

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, ailesinden ve kocasından şikayetçi olmuştu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

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