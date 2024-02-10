Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Turgut Altınok'un afişlerini indirdi - Son Dakika
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Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Turgut Altınok'un afişlerini indirdi

31 Mart seçimleri öncesinde Ankara'da yaşanan olaylar, adil olmayan bir seçim sürecine işaret ediyor. Mansur Yavaş'ın belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi eleştirilere neden oldu.

10.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:16
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Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un afişlerini indirdiği kameralara yansıdı. Bu görüntüler seçim sürecinde Ankara'da yarışın adil olmadığı yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ise reklam panolarındaki Turgut Altınok'un reklam afişlerinin önüne beton dökülmüş ve dev totemler dikilmişti.

Yavaş'ın seçim afişi skandalı: Turgut Altınok'un afişlerini indirtti

"ANKARA'DA AYRIMCILIĞI KALDIRDIK" DEMİŞTİ

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

Yavaş'ın seçim afişi skandalı: Turgut Altınok'un afişlerini indirtti

DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK SÖZLERİ

Ankara'ya dürüst ve adil belediyecilik anlayışını getirdiklerini her fırsatta dile getiren Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Turgut Altınok'u engellemek için belediye imkanlarını kullanması akıllarda sorulara neden oldu.

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Turgut Altınok\'un afişlerini indirdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Alper006 : İşte size dürüst adil şeffaf Mansur Yavaş bu yapılan yanlışlar aslında oy kaybettiriyor kendisine 255 173 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Adil yarış.diz devletin tüm imkanlarını kullanacaksınız,vaad ederken tüm bakanlıklardan izin aldık diyerek vaatlerde uçacaksınız sonrada indirilen pankartlar üzerinden Mansur başkana laf edeceksiniz.iddia ediyorum kanuni bir dayanağı olmasa o o pankartlar indirilmez 147 189 Yanıtla
  • Devrim Üçler: Helal olsun Mansur başkanıma yıllardır devlet imkanlarını kullanarak ve TV lerde ambargo koyarak seçim kazanan kimdi şimdi zorunuza mı gitti 93 130 Yanıtla
  • astragan: kaybedeceğini anladı galiba :) bi de hükümet olsalar naparlar acaba? 121 77 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Yusuf Yusuf etmeye başladılar 115 67 Yanıtla
  • necmettin durmaz: afişlerinin yanına parti logosunu koymayan çakma bir milliyetçi 115 48 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Üzüm üzüm'e baka baka kararır...beyaz üzüm'ün gözü kör'mü..:) 80 56 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Yakışmamış. Hukukçu birinin adil olması beklenir. İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. (Victor Hugo) 94 40 Yanıtla
  • Devrim Üçler: Sen önce aç karnını doyur sonra yorum yap davar 26 79
  • Beşiktaş 1903: Astragan seni... Ler 1 0
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Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Turgut Altınok'un afişlerini indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Turgut Altınok'un afişlerini indirdi - Son Dakika
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