Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yaktı. Yavaş, "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.

29.09.2024 22:49
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

YAVAŞ: PARTİM İSTERSE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAĞIZ

Yavaş şunları söyledi: "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk dar boğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar.

Bunun yanında emeklilerin durumunu biliyorsunuz. Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Bizim anlayışınıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye. ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık. Artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den; tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatiyle iş bulacağından emin olarak, torpil aramadan, adaletsizlik olmadan çok keyifli bir şekilde yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız."

Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız - Son Dakika

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