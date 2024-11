Yavaş\'tan MİT Açıklaması ve Eşit Hizmet Vurgusu

Politika

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) kendisi hakkında araştırma yapılması talimatı verildiği iddiasına ilişkin Ankara Adliyesi'ne dilekçe verdiğini söyledi. Yavaş, "Yeni bir dilekçe verdim; böyle bir çalışma var mıdır, varsa aslı nedir, nereden icap etmiştir diye. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan cemevinin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, vatandaşların devletten eşit hizmet beklediğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde yapılacak bir erken seçimden sonra parlamenter sisteme dönerek, Cumhuriyetimizin kuruluş ayarlarına dönmek zorundayız. Vatandaşımızda bunu yapacak kararlılığı görüyoruz. Yerel seçimler de bunun öncüsü olmuştur. Yerel seçimlerde her kesimden oy alınmıştır. Ankara Büyükşehir'i yönetirken, bir tek Allah'ın kulunun ne inancını ne kökenini sorgulamadık. Nereye oy verdiğini sorgulamadık. Herkese eşit baktık ve hizmet götürdük. Ankara halkı da bunun cevabını sandıkta, çok güzel bir şekilde verdi. Demek ki insanları ayırmazsanız, onların yaşantısına karışmazsanız bu vatandaş gereğini yapıyor. Buradaki ölçü nedir? Herkese eşit davranmak, vatandaşların hiçbirini ayırmamak, adaleti tesis etmek, adaletsizliğin önündeki engelleri kaldırmak, yargı, yürütme ve yasama arasındaki dengeyi kurmak. Maalesef şu anda tüm bunlar tek elde toplanmış gibi görünüyor. Bunun da çaresi, eksik kalan kısımları düzelterek güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten başka çare yoktur. Bir kişi, her şeyi bilemez. Mutlaka ve mutlaka fren ve denge unsurunun olması gerekir" dedi.

'KAVGA HOŞ OLMADI'

Yavaş, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan konser kavgasına ilişkin, "Hoş olmadı. Eğer bilgi almak istiyorlarsa, bir soru önergesi verebilirlerdi. İstedikleri bilgiyi zaten vermek zorundayız. Kaldı ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Ancak böyle yapmak yerine gerek sosyal medyada gerekse belediye meclisinde 5 yıldır yaptıkları gibi iftira atarak konuşmaya başlamışlar. Arkadaşımız da durumu izah etmek isterken tahammül etmeyip, saldırmışlar. Aslında o konuşmasını yapardı, ardından bir başkası da kalkıp, 'Hayır öyle değil, böyle' diyebilirdi. İl başkanlarımız karşılıklı olarak görüştüler, tekrar barışmak suretiyle güzel bir ortam olur inşallah" diye konuştu.

'PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ'

Yavaş, konser ve etkinliklere fahiş ücret ödendiği tartışmalarıyla ilgili soru üzerine de "Konserler ile ilgili inceleme tamamlandı. Pazartesi günü saat 15.00'te çok detaylı bir açıklama yapacağız. Bütün, Türkiye'nin de izlemesini isterim açıkçası. Her şeyde olduğu gibi canlı yayınlıyoruz. Bir görsünler bakalım, hesap kitap neymiş? Şimdiye kadar hiçbir şeyi saklamadığımız gibi bundan sonra da saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider. Şimdiye kadar yapılan şey odur. Kendi dönemimde bürokratlarımla ilgili 56 tane teftiş yaptırdım. Bunun içerisinde savcılığa gitmesi gereken varsa onlar da gitmiştir. Ama mutlaka ve mutlaka bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bundan çekinmiyoruz; çünkü soruşturduğunuz zaman dedikoduyu ortadan kaldırıyorsunuz ve bürokratımız da aklanıyor" dedi.

'KAMUOYU YOKLAMALARINDA HEP BİRİNCİ ÇIKIYORUM'

Yavaş, MİT'e kendisi hakkında araştırılma yapılması talimatı verildiği yönündeki iddialarla ilgili soruya da "Sayın Genel Başkanımız, bu açıklamayı yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam MİT Başkanı, böyle bir şey olamayacağını, kurumsal olarak böyle bir görev tanımlarının olmadığını söyledi. Ancak ben Ankara Adliyesi'ne böyle bir çalışmanın olduğunu haber verdim. 2021'de aynı teşebbüste bulunmuşlardı. O zaman da bir dilekçeyle sormuştum, cevap vermemişlerdi. Yeni bir dilekçe verdim; böyle bir çalışma var mıdır, varsa aslı nedir, nereden icap etmiştir diye. Son 50 ankete baktığınız zaman, hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep birinci çıkıyorum. Son bir hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden gerek her türlü iftiraya başladılar. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok. Çünkü 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik; her türlü hakareti ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı. Bunlar, hiç kimseye bir şey sağlamaz. Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın. Her şey soruşturulsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama yargıyı sopa gibi kullanıp, kumpasları yapmak bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem" diye konuştu.