07.03.2026 12:20
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftar programında kadınların sorunlarına dikkat çekti. Kadınların toplumsal huzurun öncüsü olduğunu belirterek, ülkenin sorunlarını çözmek üzere enerji harcayacaklarını vurguladı. Siyasetin kavga değil, çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, Türkiye'yi daha güçlü ve adil bir ülke yapma hedefinde olduklarını ifade etti.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz memleketin iki yakasını bir araya getirmeye talibiz. Kavgaya kurulmadık. Siyasi dedikodu yapmayacağız. Ama sofraya kavuşacağız, umuda kavuşacağız, çocuklarımızın eğitimine kavuşacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Ağıralioğlu'nun eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu'nun yanı sıra Çevre, Şehircilik, Afet ve Su Politikaları Başkanı Emine Küçükali ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güntülü Kavuncu Demirtaş da katıldı. Programın ev sahipliğini ise Samsun İl Başkanı Ahmet Karkucak ve Samsun Kadın Kolları Başkanı Neslihan Koyuncu yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Ağıralioğlu, kadınların yaşadığı sorunların daha çok konuşulması gerektiğini belirtti. Kadınların memlekette yaşanan her sorundan ilk etkilenen kesim olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Memlekette işler yolundaysa memleketin huzurundan en çok payı alan da kadınlardır. Ama işler bozulursa, ekonomi bozulursa, hukuk bozulursa, güvenlik bozulursa bundan ilk huzursuz olan yine kadınlardır. Enflasyon olunca pazarda ilk zorlanan kadınlardır. Sofra bozulunca ilk derdi hisseden kadınlardır. Şehit annelerinin toplumdaki yeri ayrıdır. Sözün başı evladını şehit veren analardır. Çünkü onlar evlatlarını bu vatan için feda etmiş analardır. Piyasa bozulunca, enflasyon artınca ilk vurulan kadınlardır. Sokak güvenliği bozulunca tehdit altında kalan kadınlardır. Eğitim bozulunca çocuklarının geleceği için en çok endişelenen yine kadınlardır. Anahtar Parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talibiz. Siyaset kavga değil, çözüm üretmesi gerekir. Biz memleketin iki yakasını bir araya getirmeye talibiz. Kavgaya kurulmadık. Siyasi dedikodu yapmayacağız. Ama sofraya kavuşacağız, umuda kavuşacağız, çocuklarımızın eğitimine kavuşacağız. Güvenli sokaklar ve adil bir çalışma hayatı için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'SİYASETİ TERBİYE HATTINA ÇEKECEĞİZ'

Ağıralioğlu, siyasette nezaket ve çözüm odaklı bir anlayış inşa etmek istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben siyasete bir terbiye hattı kazandırmaya çalışıyorum. Hakaret etmeden tenkit, kavga etmeden eleştiri içinde çözüm üreten bir siyaset mümkün. Öte yandan dünya önümüzdeki yıllarda daha fazla kriz ve çatışma yaşayacak. İran'da savaş var, Suriye'de sorun var, bölgemizde büyük bir gerilim var. Böyle bir dönemde Türkiye'yi güçlü hale getirmek zorundayız. Samsun'dan söz veriyoruz. Türkiye'yi daha güçlü, daha adil ve daha huzurlu bir ülke yapmak için gece gündüz çalışacağız."

Kaynak: DHA

