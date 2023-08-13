Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti ya da muhalefet mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir - Son Dakika
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Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti ya da muhalefet mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir

Son Güncelleme: 13.08.2023 10:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrısı üzerine açıklamada bulundu. Ağıralioğlu, 'İYİ Parti ya da muhalefet mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrısı üzerine tv100'e açıklamada bulundu. Ağıralioğlu, "İYİ Parti ya da muhalefet mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir" dedi.

"KENDİLERİNİ 5 YIL BOYUNCA UYARDIM"

Yavuz Ağıralioğlu'na "MHP'nin komşuluk çağrısına nasıl bakıyorsunuz?" diye sorduğunu belirten sunucu Kübra Par, aldığı cevabı programda paylaştı; "İktidar olacak muhalefet partileri iktidardan umduğunu bulamayan seçmenin umudunun adresi olmalıdır. Hedeflerini tutturamamış seçmenine ve milletine vadettiği zenginlik, özgürlük ve adaleti gerçekleştirememiş iktidar rakibiniz ise iktidarın memnun edemediği seçmenin güvenini kazanmak gerekir. Yani parti ile değil seçmen ile ittifak yapabilmeyi başarmak muhalefetin vazifesidir. Bu arada seçmen hassasiyetleri ve oy davranışları ile ilgili beş yıl boyunca uyardım ve maalesef haklı çıktım.

"SEÇMEN YÖNETEBİLME MAHARETİ SEVER"

Seçmen iddia sever, irade sever, meydan okuma sever, yapabilme kabiliyeti sever,yönetebilme mahareti sever kurallı ve erdemli mücadele sever, ahlaki üstünlük sever, şüphe duyulacak bir siyasi birliktelik gördüğünde seçmen meçhul bir akıldansa malum deliliği seçer.. İYİ Parti ya da muhalefet eğer mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir."

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
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Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti ya da muhalefet mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti ya da muhalefet mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir - Son Dakika
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