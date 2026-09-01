Yeni Parti Sözcüsü Emre: Kadın istihdamı yüzde 36\'ya düştü, Tarım Kredi\'de 1 milyar 91 milyon zarar var

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye'de savaşın içerisinde olan birçok ülkeden daha fazla gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Kendi kendine yeten bir ülkeden her şeyini ithal eden bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. Emre, MYK toplantısında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri ele alındığını belirterek, "Türkiye'de gündem hızla akıp gidiyor ama vatandaşımızın öncelikli sorunu geçim ve işsizlik. Ülkemizdeki kadın istihdamına baktığımız zaman günden güne kötüye giden bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bugün dünyadaki gelişmiş olduğu kabul edilen ülkelere baktığımız zaman buradaki önemli parametrelerden biri de kadınların iş gücüne katılım olduğunu görüyoruz. Bu dünya ortalamasında yüzde 51 civarındayken gelişmiş ülkelerde bu oranın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise son yıllarda yüzde 36'ya kadar düşmüş durumda. TÜİK rakamları ve gerek diğer araştırmaların sonuçları gösteriyor ki kadınların özellikle ailevi ve kişisel nedenler altında çalışamama sorunuyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Özellikle çocuklu çocuk sahibi olan annelerin çalışabilmesi için gerekli teşvik ve desteklerin sağlanması lazım. Muhakkak evde çalışan, çocuk bakan ve evin bakımını üstlenen annelere devlet sigortası yapacağız" diye konuştu.

'TARIM KREDİ MARKETLERİ ZARAR EDİYOR'

Emre, savaşın içerisinde olan birçok ülkeden daha fazla gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Kendi kendine yeten bir ülkeden her şeyini ithal eden bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Burada yakın bir zaman dilimi öncesinde suç marketlere ve stokçulara atılmıştı. Patates ve soğan suç örgütleri üretilmişti. Fahiş fiyatların olduğu doğrudur; ancak bunun temel nedenini ekonominin bozuk olması ve yapısal sorunlar olarak açıklamıştık. O dönem o günkü konjonktürle Tayyip Bey'in talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketleri kurulmuştu hatırlarsanız. Birçok şubesi açıldı bunun. Şimdi bugüne geldiğimizde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin ciddi şekilde zarar ettiğini görüyoruz. 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 91 milyon zarar açıkladığını görüyoruz. Bugün itibarıyla çalışan sayısı 11 bin 615'ten, 9 bin 807'ye geriledi. Bu sefer çalışanları çıkarmaya başladılar. Böylesine işsizlik ortamında ve ekonomik koşulların kötü olduğu bir durumda oradan çıkan binlerce insan yine ekmek derdine düşmüş durumda. Şirket zarar etmeye devam ediyor" diye konuştu.

'İNSANLAR MAHKEMEYİ CANLI İZLESİN'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na bugüne kadar mahkemede savunma yaptırılmadığını söyleyen Emre, "Kendisi, 'Ben 2,5 gün içerisinde savunmamı yapabilirim' diyor. Mahkeme 'Hayır o kadar bekleyemem, yarım gün, birkaç saatin var' diyor. Sayın İmamoğlu da 'Yarım günde yetişmez' dediğinde, o zaman 'Susma hakkını kullandığını zapta geçirir, geçer giderim' diyor. Bunun üzerine savunmasının kitap haline getirilip basılması düşüncesi var. Bu kapsamda yayın evine gönderiliyor taslak. Normalde 10 dakika içerisinde bandrol verilmesi lazım. Saatlerce bekletiliyor. Sonunda bandrol veriliyor. 25 Ağustos Salı akşamı kitap matbaaya gönderiliyor. Kitap baskısı yapılırken polis geliyor ve 'Kitapla ilgili toplatma kararı var, yasak' diyor. 'Elinizde bir mahkeme kararı var mı?' diye itiraz edilince de 'Mahkeme kararı sonradan gelir' diyor. Yani mahkeme kararı olmadan toplanıyor. Daha sonra da mahkemeden 2 gün sonra karar alınıyor. Üstünden 2 gün geçtikten sonra. Böyle gayriciddilik, böyle hukuk tanımazlık olmaz. Böyle devlet yönetimi olmaz. Siz madem iddialarınıza bu kadar güveniyorsunuz, madem bu kadar dosyada deliller var, bırakın insanlar mahkemeyi canlı bir şekilde izlesin. Kim haklı kim haksız milletin şahitliğinde karar verilsin. Gerçekleri ne kadar saklamaya çalışsanız da bunu saklayamazsınız. Bu er geç ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.