'YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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Politika

'YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

\'YENİ YOL GRUBU\'NU ZİYARET ETTİ
02.06.2025 16:00
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'YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

'YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti. Yeni Yol Grubu Başkanı Bülent Kaya, Grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurtulmuş'a; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Kaya, gazetecilere açıklama yaptı. Kaya, görüşmede 28'inci yasama yılının ilk 2 yıllık çalışma sürecini istişare ettiklerini belirterek, "Son derece verimli bir toplantı yaptık. 2 yılı geride bıraktık, geride kalan yasama dönemini hep birlikte yaşayacağız. Türkiye'nin çok önemli meseleleri olduğunu ve bu süreçlerde de TBMM'ye çok önemli işler düştüğünü hep beraber istişare ettik. Dolayısıyla bu yeni süreçte TBMM'nin daha etkin olduğu, yasama organı olarak hak ettiği noktaya gelmesi ile ilgili bütün parti gruplarının Meclis yönetimi ile beraber ortaklaşa çalışmamız gerektiğine dair görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAYACAĞI ADIMLARIN ATILMASI SİYASİ İRADEYE BAĞLIDIR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise görüşmenin faydalı ve verimli geçtiğini kaydederek, "Ümit ederim ki 'Terörsüz Türkiye' adı verilen bu süreç büyük bir olgunlukla ve titizlikle TBMM çatısının altında bulunan tüm partilerin elini taşın altına koyarak destek verdiği bir noktaya gelsin. Bunun için de sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve TBMM'de milletimizin oylarını temsil eden bütün siyasi partilerin süreçle ilgili fikirlerinin karşılıklı müzakere edilerek ve atılacak her türlü adımın da olgunlaştırılarak atılması konusunda bir tutum benzerliğine sahip olduğumuzu gördüm. Hakikaten bu süreç, tarihi bir süreçtir. 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını çalıp götürmüş, Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga gibi vurulmuş olan terör belasından bahsediyoruz. Bu 50 yıl içerisinde fevkalade büyük kayıplara uğradık. Memleketin nice evlatları şehit düştü, nice evlatları genç yaşta hayatlarını kaybetti ama Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve güçlenme yarışında terör nedeniyle sadece 50 yılını kaybetmedi, bir asır geriye götürüldü. Dolayısıyla bunun artık Türkiye gündeminden kaldırılması, bir daha hiçbir şekilde hiçbir terör örgütünün Türkiye'de faaliyet göstermeyeceği bir ortamın oluşturulması için birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kalıcı bir şekilde bu topraklarda zaten bin yıldır kardeş olarak yaşayan, bütün unsurlarıyla birlikte milletimizin barış içerisinde yaşayacağı bir dönemin adımlarının atılması siyasi iradeye bağlıdır. Milletin siyasi iradesinin tecelli ettiği TBMM'de yapılacak çalışmaların da fevkalade önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 'YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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