Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile yapılan görüşmelerde 2 büyükşehir ve 2 il talep ettiklerini açıkladı. Aydal, AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi olmadan 76 ilçeyi kazanamayacağını belirtti.

15.03.2024 15:08  Güncelleme: 15:30
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin yerel seçimlere dair yaptıkları görüşmelerin içeriğini açıklayan Aydal, "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA'NIN '100'E YAKIN İLÇE İSTEDİLER' İDDİASINA YANIT

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan vekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin partisinin çalışmalarını anlattı. Aydal, Ak Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetlerin sürdürdüğü ancak sonuca varamadığı yerel seçimlerdeki işbirliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala'nın "Yeniden Refah Partisi 100'e yakın ilçe istedi" iddiasına cevap verdi.

Yeniden Refah, AK Parti'den istediği belediye sayısını açıkladı: 2 Büyükşehir, 2 İl, 35 İlçe
Prof. Dr. Doğan Aydal

"4 BELEDİYE 35 İLÇE İSTEDİK"

Aydal, AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı belediyeleri hatırlatarak, Yeniden Refah'ın da oy oranı doğrultusunda talepleri olduğunu söyledi ve "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" dedi.

"AK PARTİ BİZ OLMADAN 76 İLÇEYİ KAZANAMAZ"

AK Parti'nin, Yeniden Refah Partisi olmadan 76 ilçeyi kazanamayacağını, bunlardan da 35'ini istediklerini anlatan Aydal, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz'un da görüşmeleri not ettiğini ancak ikinci toplantıda işlerin değiştiğini söyledi. Aydal, ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine 'Biz size belediye meclis üyelikleri verelim' teklifiyle geldiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti\'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı

Yeniden Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gursel kalen: Her siyasi parti kendi amblemleri ile seçime girmeli Herkes boyunun ölçüsünü doğru şekilde almalıdır. Senin oyn benim oyum davası olmamalı. Seçim sistemi yanlış. Bu ucube sistem bir an önce son verip kimsenin kimseye ihtiyacı olmadan adaletli bir seçim sistemi kurmak gerekiyor. 71 1 Yanıtla
  • Alper006 : Biz olmadan şu bu olmaz diyorsunuz da peki siz tek başınıza kaç belediye alabileceksiniz bakalım. 56 10 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Keyif var bu siyasetciler .bütün parayi Bunlari n cocuklari yiyor 32 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: YRP Erdoğan'dan sonra yükselecek bir partidir. 4 sene beklemeleri yeterlidir. Şu anda bile MHP nin yarısından fazla oy almaktadır. Bu da demek oluyor ki MHP ye verilenin yarısını hak etmektedirler. 9 20 Yanıtla
  • ömer özdaş: Bu adamı gecen acık oturumda dinledim sorsalar cumlurbaşkanı dersin ne bu kibir kardeşim siz daha şimdiden böyle yaparsanız eyvah eyvah 19 5 Yanıtla
  • Ali Tubadan: MHP nin oyu  senin oyun %3 aynı şeyi isteyemezsin.. 17 6 Yanıtla
  • Semih Yetkin: 35 ilçe fazla olmuş ama 2 il 2 büyük şehir fazla değil bence Milli Görüşün partisi için 15 de ilçe varın aramızda anlaşalım :) 7 13 Yanıtla
  • orhan çakır: Komik.olmayin Yeniden refah hiçbir ilde belediye alamaz Bir tane il alsın mucize olur büyük başarı olur İlçelerde alacağı belediye sayisida iki elin parmağını geçmez.o da mucize olur benim gözümde 10 0 Yanıtla
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