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Yeniden Refah Partili Bekin: "ABD'nin terör unsurlarıyla işbirliği içerisinde olması kabul edilemez"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terör unsurlarıyla işbirliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partili Bekin: "ABD\'nin terör unsurlarıyla işbirliği içerisinde olması kabul edilemez"
14.12.2023 - 16:28,
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terör unsurlarıyla işbirliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden imzasıyla 12 Ekim 2023 tarihinde, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu" şeklinde bildiri yayımlandığını ifade etti.

Türkiye'nin ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına tehdit olarak görülmesinin gerek iki ülke ilişkilerinde gerek ABD'nin bir NATO ülkesini kendisine tehdit olarak görmesinde tarihte bir ilk olduğunu ifade eden Bekin, "ABD'nin skandal açıklamaları, Türkiye'ye yönelik ciddi bir tehdit içermektedir ve kabulü asla mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bildiriye gereken cevabı verdiğini hatırlatan Bekin, "NATO üyesi ABD'nin Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terör unsurlarıyla işbirliği içerisinde olması kabul edilebilir bir durum değildir. Hükümetin derhal, mütekabiliyet esasları çerçevesinde ABD'ye somut cevap vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

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