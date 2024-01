Yeniden Refah Partili Kılıç: AK Parti\'nin tavrını daha açık ortaya koyması lazım

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 'Dün 3'üncü görüşme AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Bir ittifak söz konusu olacaksa bir mutabakatın sağlanması lazım. Bu mutabakatın oluşması için de ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıç, 'Emekli maaş artışlarıyla ilgili aralık ayının son günlerinde büyük bir adaletsizlik yaşandı. Emekli maaş artışlarıyla ilgili adaletsizliğin çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında bir toplantı yapılacağından haberdar olduk. Bu toplantıdan iyi bir netice alınması ve emeklilerin bu problemlerin çözüme kavuşturulması kaçınılmazdır. Memur emeklisiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında meydana getirilen uçurumu anlamak mümkün değil. Akılla, mantıkla, vicdanla bağdaştırmakta mümkün değil. Enflasyon herkes için aynı enflasyon değil mi' Memur emeklisi enflasyon oranında yüzde 49,25 maaş artışı alırken işçi ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyonun dışında yüzde otuz 37,57 oranında bir maaş artışı alması kabul edilebilir değil. Daha doğrusu memur emeklisinin maaş artışına bir toplu görüşme, toplu sözleşme farkı yansıtılırken işçi emeklisinin Bağ-Kur emeklisinin bundan mahrum bırakılması kabul edilebilir bir durum değil? diye konuştu.

'BU KONU SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN MÜDAHALESİNE MUHTAÇ BİR KONUDUR'

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü; 'Memur emeklisiyle SSK ve Bağ-Kur emekli arasındaki maaş artışı farkının ortadan kaldırılması lazım. Bütün emeklilere aynı oranda maaş artışının sağlanması lazım. Geçmişte yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyen arasındaki emekli maaşlarına yönelik farklılıklar da maalesef ortadan kaldırıldı. Seyyanen artışlar sırasında kademe gözetilmedi. Adalet terk edildi ve yüksek prim ödeyenle ve düşük prim ödeyenin maaşı bir yerlerde eşitlendi. Emekli maaşları maalesef asgari ücretle kıyaslandığında yarıya kadar eridi. Emekli maaşlarının asgari ücretle kıyas oranının mutlaka korunması lazım. En düşük emekli maaşı asgari ücret sınırında olmak kaydıyla buradan yukarıya doğru emeklilerimizin maaşlarının açlık sınırı üzerinde asgari yaşam gereklerini mutlaka sağlar düzeyde arttırılması kaçınılmazdır. Bu artırımlar yapılırken, kademeli bir artırmaya dikkat edilmelidir. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesine muhtaç bir konudur. İlgili bakanların bu konuyu çözemeyecekleri anlaşılmaktadır. Emekliler Sayın Cumhurbaşkanı'ndan emekli maaşlarındaki artış oranları ve primlerin gözetilmesi konusunda adaletin tesis edilmesini beklemektedir.'

'BU MESELEYE KAYITSIZ KALINAMAZ'

Suat Kılıç, Fatih Camii'nde imama gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin, 'İstanbul Fatih Camii imamı ve cemaatinden bir kardeşimizle dün akşam yatsı namazı sırasında yapılan bıçaklı saldırıyı esefle verici buluyoruz. Saldırganı, saldırının ardındaki amaç, hedef ve odağı kınıyor ve lanetliyoruz. İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mutlaka saldırıyla ilgili gereken tahkikatı yapacaktır. Bir an evvel meselenin açıklığa kavuşmasını, saldırganın sorgulanmasını, niyetin ve odağın ortaya çıkarılmasını devletimizden bekliyoruz. Bu meseleye kayıtsız kalınamaz. Bu hadise provokatif bir girişimse devletin de toplumun da benzer provokatif girişimler karşısında dikkatli ve uyanık olması zaruret halini almış bulunmaktadır. Bu cinnet halini bir kere daha kınıyor ve lanetliyoruz. Bu caninin ve cinnet halinin yaptırımsız bırakılmamasını bekliyoruz. Bazı hadiseler vardır ki kanunda sıralanan hafifletici nedenler anlamını da varlığını da gerekliliğini de kaybeder. Böylesi provokatif Hadiseler karşısında yargılama mercilerinin hiçbir hafifletici nedeni gündeme almamasını diliyoruz' dedi.

'SEÇİM BEYANNAMEMİZ AÇIKLANDIĞINDA TÜRKİYE'DE ÇOK SES GETİRECEK'

Suat Kılıç, İstanbul Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracakları iddiaları ile ilgili, 'Tabii ki temelde Yeniden Refah Partililer olarak hepimizin gönlünden geçen bütün illerde Yeniden Refah Partili adayları desteklemektir. İyi bir aday potansiyelimiz var. Aday belirleme potansiyeli ve performansı olarak da diğer birçok siyasi partiden çok ileri noktadayız. 200'ü aşkın adayımızı ilan ettik ve her gün genel merkezimizde büyükşehirler, iller başta olmak üzere yeni adaylarımızın kamuoyuna tanıtımı, lansmanı yapılıyor. 28 Ocak tarihinde de inşallah Ankara'da tüm büyükşehir, il, ilçe, belde, belediye başkan adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağımız Yerel Seçim Beyannamemizi de halkımızla paylaşacağımız toplantımızı icra edeceğiz. Hazırlıkları içerik bakımından siyasi işler başkanlığı ve mali daireler başkanlığımız tarafından sürdürülüyor. Yerel seçim beyannamesi olarak, diğer yandan da tanıtım ve medya başkanlığımız tarafından da görsel hazırlıklar, salon hazırlıkları sürdürülüyor. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi tam saha anlayışıyla kendi adaylarıyla seçimlere hazırlığını sürdürmektedir. Seçim beyannamemiz açıklandığında Türkiye'de çok ses getirecek. Bunu şimdiden ifade ediyorum. Birçok siyasi partinin seçim beyannamesiyle topluma esaslı vaatler vermek yerine maalesef havanda su dövmekte olduğunu görüyoruz. Köklü sorunlara dokunamadıklarını, farkında bile olamadıklarını, güvenli şehirler için, ahlaklı belediyecilik için esaslı bir duruş ortaya koyamadıklarını görüyoruz. Yeniden Refah Partisi bu yönde çok ciddi bir hazırlıkla yola devam ediyor' dedi.

'HER İTTİFAK BİR MUTABAKAT ZEMİNİ ÜZERİNE İNŞA EDİLİR'

Kılıç, AK Parti ile yerel seçimde iş birliği yapıp yapmama hususundaki görüşmeye ilişkin, 'Dün 3'üncü görüşme AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerine inşa edilir. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde biz şunu ifade ettik. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde, her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten, açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. Yeniden Refah Partisi yaklaşımları olan, görüşleri olan, esaslı duruşu olan bir siyasi partidir. Seçim beyannamemiz açıklandığında da bu görülecektir' diye konuştu.

'İSTANBUL'DA İKİNCİ İMAMOĞLU DÖNEMİ YAŞANSIN İSTEMEYİZ'

Hedef ve arzularının Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de diğer illerle ilgili olduğu gibi Türkiye'yi Yeniden Refah Partisi belediyeciliğiyle buluşturmak ve tanıştırmak olduğunu kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

'Türkiye'nin gerçekten susadığı değer Milli Görüş belediyeciliğidir. Bugün bu ülkenin sokakları başıboş sokak hayvanları nedeniyle kadınların, çocukların, çalışanların rahatça işe gidip gelemediği, okuluna gidemediği, okul servisine binemediği sokaklar haline gelmişse bu güvensiz şehirlerin varlığı bile büyük şehirlerimizin iyi yönetilememesinden kaynaklanan bir problemdir. Bu dahil bütün kronik sorunların çözümü için Türkiye'nin ihtiyacı Yeniden Refah Partisi'dir. ve elbette ki ihtiyaç bu olmakla birlikte rasyonel davranacağız. Partilerin oy oranlarına bakacağız. Kendi performansımıza bakacağız. ve nihayetinde ortaya bir karar koyacağız. ve 'İstanbul'da İkinci İmamoğlu dönemi yaşansın istemeyiz' dedik çünkü İstanbul'un faiz batağına, borç batağına bastığı ve kötü yönetildiği bir dönem oldu. İmamoğlu'nun beş yıllık geride kalan performansı, tabii bir ittifak söz konusu olacaksa bir mutabakatın sağlanması lazım. Bu mutabakatın oluşması için de ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum. Bunu ifade edeyim. Daha ziyade bir ahlaki temelli, ilkeler temelli, duruş temelli bir anlayışı burada temsil ediyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşmuş olacak diyebilirim.?