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Yeniden Refah Partisi Büyükşehirlerde Adaylarını Açıklamaya Başladı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Büyükşehirlerde Adaylarını Açıklamaya Başladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Gaziantep ve Erzurum gibi büyükşehirlerde kendi adaylarını açıklayacağını duyurdu. Şimdiye kadar 214 adayını belirleyen parti, kısa bir süre içinde tüm adaylarını açıklayacak.

Yeniden Refah Partisi Büyükşehirlerde Adaylarını Açıklamaya Başladı
08.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 17:26
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31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisinde Büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenirken kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başlandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile seçimlerde bir anlaşma sağlanmaması halinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

Şimdiye kadar toplam 214 adayı belirleyen Yeniden Refah Partisi Genel merkezi, Kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarını açıklaması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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