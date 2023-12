Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Kocaeli\'de Adil Bir Düzen Kuracak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, "Kocaeli'de çok adil bir düzen kuracağımızı, var olan imkanları halkın genelinin faydasına sıralamayla yapacağımızdan emin olunuz." dedi.

Partisinin İl Başkanlığınca, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşan Aydal, Kocaeli'ye büyük bir inançla geldiğini belirterek, belediye başkanı adaylığının son 3-5 günlük karar olmadığını aktardı.

Necmettin Erbakan'ın " Türkiye'yi sanayileştirme" arzusu bulunduğuna, kendisinin de Türkiye'de sanayinin en çok bulunduğu bölgeye hizmet etme düşüncesi olduğuna değinen Aydal, Kocaeli'nin geçmiş yirmi yılında her sektördeki değişimlerini zaten bildiğini, kurdukları heyetle tüm ilçelerin sorunlarını ele aldıklarını kaydetti.

Seçilmesi halinde halkın önceliklerine göre hareket edeceğini dile getiren Aydal, büyük kitleleri, gençleri etkileyen projelerle toplumun yararına olan noktalardan işe başlayacaklarını vurguladı.

"Para varken herkes bir türlü harcar. Önemli olan para yokken bu kaynaklara nasıl ulaşacaksınız? Kocaeli'de çok adil bir düzen kuracağımızı, var olan imkanları halkın genelinin faydasına sıralamayla yapacağımızdan emin olunuz. Eğer ki bize verilen yetki ve imkanlarda adil olamıyorsak buraya çıkıp adil bir düzenden, adil bir idareden söz etmemeliyiz." diyen Aydal, kamu ve özel sektörde edindiği tecrübeyi aktarmaya geldiğini söyledi.

Aydal, şöyle konuştu:

"Tüm ilçelerde ortaya çıkan yüzlerce sorun vardır ama en çok yirmi beş şikayet edilen şeylerin listesini çıkardık. Hangi ilçede, halk en çok neden şikayet etmiş? Bunlar hazır. Eğer siz bu tür hazırlıkları yapmamışsanız bir çözüm de bulamazsınız. Aylardır, halen İstanbul Belediyesi'nde çalışan ve kent bilgi sistemiyle uğraşan beş arkadaşla çalışıyorum, buradaki problemlerin nasıl çözülebileceğine dair fikir yürütüyoruz. Yani siz sanmayın ki işte bir karar verdi Sayın Genel Başkanımız. Dün karar verdi. Bugün de ben aday oldum. Hayır. Biz hazırlıklı geliyoruz. Beklentimiz çok basit. Bu adam deniz kıyısında oturabilir, gezebilirdi. Dünyada görmediği yer kalmamış. Rahatına bakabilirdi. Hizmet için buradayım, var olma sebebimiz bu... 'Bu adamın burada ne işi var? Kocaelili olsaydı iyi olurdu.' diyenler var. ya Allah aşkına Kocaeli'de gerçekten Kocaelili var mı? Yok. Burada doğmuşların bile atasına baktığında ya Rizeli ya Giresunlu ya Trabzonlu bir yerlerden bağlantısı var. Kaldı ki ben devlete hizmet ederken 'sadece Malatyalıya hizmet etmeliyim' dedim mi? ya da isteseydim Malatya Belediye Başkan adayı olamaz mıydım? Biz devletin çıkarını düşündük. Biz Türkiye'de can damarlarından biri olan Kocaeli'yi düşündük. Rahmetli hocamın tavsiyesi üzerinedir 'Sanayiyi kalkındırmaya mecburuz'. Ama bunun bir diğer anlamı 'sanayi ne yaparsa yapsın yol vereceğiz' anlamına değildir. Havayı kirletecek, 'susacağız' anlamında değildir. Biz sanayinin bütün ihtiyaçları için önünü açmaya mecburuz. Onlara eleman yetiştirmek için elimizden gelen her gayreti ve her tekniği kullanmaya mecburuz. Ama onların da o hepimizin yaşadığı Kocaeli'de havayı, toprağı kirletmeye hakları yok. Çünkü biz yarınları çocuklarımızdan borç aldık. Bu tertemiz iklimi biz mutlaka temiz bir biçimde gelecekteki kuşaklarımıza vermeliyiz."

Depreme yönelik projeleri olduğuna, can kaybını önleyecek sistem geliştireceklerine, deprem öncesi jeotermal sıcaklık artışından, gaz çıkışlarını kontrol altında tutarak deprem erken uyarı sistemi kuracaklarına da değinen Aydal, "Bedeli ne olursa olsun Kocaeli Belediyesi olarak ödeyeceğiz. Çünkü neden? Kocaeli, Bursa ve İstanbul, Türkiye ekonomisinin yüzde yetmişidir. Burada olan bir şey Türkiye'yi etkiler. Biz önce insanlarımızı kurtaracağız. Denenmiş bir teknikten bahsediyorum. 'Olay sadece para, aman para kazandıracağım, cebinize para girecek' değil, önce sizi yaşatacağız inşallah." diye konuştu.