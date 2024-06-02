Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham - Son Dakika
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Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan teknik direktör Jose Mourinho, yorumcu olarak takip ettiği Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile ilginç bir diyalog yaşadı. Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekilen Mourinho, daha sonra genç futbolcuya ''Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun'' dedi.

02.06.2024 13:52  Güncelleme: 14:00
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Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, dev maçta dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adamın kupayı kazanan Real Madrid'in yıldızı JudeBellingham ile yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.

Bellingham, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Bellingham, Mourinho'dan annesiyle fotoğraf çekilmesi talebinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN"

Yıldız futbolcu, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile annesi fotoğraf çekildikten sonra Mourinho ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi"

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNARSAN SAKİN OL"

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Mourinho, karşılaşma sonraı röportaj veren Jude Bellingham'a, "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi. Portekizli teknik direktörün, İngiliz yıldıza "Come to Fenerbahçe" çağrısında da bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN BELLINGHAM PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildiği anların videosunu alıntılayarak "Sizi anlıyoruz Bayan Bellingham. Bu gece Kadıköy'de de tüm Fenerbahçe taraftarı aynı duyguları hissedecek" notunu düştü.

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe\'ye geliyorsun Bellingham

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Son Dakika Spor Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ender Kervancıoğlu: Fenerbahçe tarihinde Real Madrid ile hiç karşılaşmadı ki. Ama galatasaray üç resmi maçta Real Madridi yendi. Bir kez realin elinden süper kupayı aldı. 15 yıldır şampiyonlar ligine gidemeyen fenerin bundan sonra da real ile karşılaşması pek mümkün görünmüyor. Klasman farkı büyük. 76 70 Yanıtla
    Ozgur Turker: Ya ezik misin? Haberin bu yorumunla ne ilgisi var? 16 10 ferhat eser: gese büyük kulüp değildir 7 13 Salih Akinci: Ender , psikolojik bir çöküntü yaşadığın , yaptığın yorumdan belli oluyor arkadaşım. Ezik senin yanında, çok sağlıklı kalıyor. Bir doktora görün bence. 2 4
  • Bilişim Hurda: Morinho ve ekibine 46 milyon üstüne bir de transfer bütçesi. en az 150-200 milyon euro kulübe ödeme çıkacak. önemli olan bu borç kulübe kambur olmasın. Ali koç kulübe sponsor olup bu parayı ödemeli. bu borcu kulübe bırakırsa büyük sıkıntı olur 29 10 Yanıtla
    Ercan Karatas: Boşver o fakir kafanı böyle şeylere yorma 38 8 Ali Arslan: Adam sponsorluklar hariç cebinden 2 milyar para vermiş bu bilinen birde bilinmeyenleri düşün 3 2
  • serhat kaşdaş: Kulübü satıp alacaklar herhalde mourinho ya ne dedilerse artık adam 180 milyonluk oyuncudan başladı. 11 13 Yanıtla
  • barış özcan: Yıllık 10 milyon EURO verilecek, çoğunu sponsorlar karşılayacak, Mourinho bir markadır ve maddi olarak yük değil getirisi olacaktır. Tüm dünya basınında Türkiye haberleri yapılıyor bu reklam bile dünyalara bedel. THY ünlüler ile yaptığı gibi ciddi bir reklam kampanyası oldu. 17 5 Yanıtla
  • Yavuz Simsek: Adam 20 yaşında değeri 100 milyon pound ve Real de oynuyor. Aklı olan kimse bu habere inanmaz. 14 2 Yanıtla
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