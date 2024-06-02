Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe\'ye geliyorsun Bellingham

Spor

Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, dev maçta dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adamın kupayı kazanan Real Madrid'in yıldızı JudeBellingham ile yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.

Bellingham, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Bellingham, Mourinho'dan annesiyle fotoğraf çekilmesi talebinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN"

Yıldız futbolcu, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile annesi fotoğraf çekildikten sonra Mourinho ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi"

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNARSAN SAKİN OL"

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Mourinho, karşılaşma sonraı röportaj veren Jude Bellingham'a, "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi. Portekizli teknik direktörün, İngiliz yıldıza "Come to Fenerbahçe" çağrısında da bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN BELLINGHAM PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildiği anların videosunu alıntılayarak "Sizi anlıyoruz Bayan Bellingham. Bu gece Kadıköy'de de tüm Fenerbahçe taraftarı aynı duyguları hissedecek" notunu düştü.