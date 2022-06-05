Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah yeniden geleceğiz ve bu milletin yüzünü yine milli görüşle, refahla güldüreceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Partisinin, Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Erbakan, Türkiye genelinde bütün siyasi partiler içerisinde geçen ay bir aylık sürede en fazla üye kaydeden parti olduklarını belirterek, "18 binin üzerinde üyeyi resmi olarak bir ayda kaydettik. Gençlik kollarımız kendi rekorunu kırdı, 10 binin üzerinde üye kaydını gerçekleştirdi. Hanım kollarımız da bir başka rekor daha kırdı, 12 bin 700 üyeyi kaydetti. Allah onlardan razı olsun. Bu ay inşallah bu hızla devam ettiğimiz takdirde 30 bin üyeyi kaydedip yine Türkiye birincisi olacağız ve Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak Türk siyasetine damgasını vuracak Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Hükümetin, ekonomi ve tarım alandaki çalışmalarını eleştiren Erbakan, yüksek enflasyona dikkati çekti.

Fatih Erbakan, iktidara geldikleri takdirde yapacakları çalışmalara ilişkin, "Yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu sistemi ortadan kaldıracağız. Milli kaynak paketleri kitabımızda da ortaya koyduğumuz gibi borçsuz, zamsız, vergisiz, bir sene içerisinde 150 milyar dolar kaynak bulacağız Allah'ın izniyle. Bu kaynak asıl sahibi olan millete gidecek." ifadesini kullandı.

Adalete, feraha, insan haklarına, huzur ve barışa milli görüşle ulaşılabileceğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli görüş de ancak ve ancak Yeniden Refah'la gelir. Yeniden meydanlara inme vakti gelmiştir. Birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek, Erbakan Hocamız olmuştu. İkinci 40 yılda da baharı başlatan çiçek Yeniden Refah olacaktır. Kitaplarımız, projelerimiz, kaynak paketlerimiz hepsi hazır. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır. İnşallah yeniden geleceğiz ve bu milletin yüzünü yine milli görüşle, refahla güldüreceğiz Allah'ın izniyle."