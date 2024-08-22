Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Türkiye\'de Üretime ve İhracata Odaklanmalıyız

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de üretime, ihracata ve istihdama odaklı bir ekonomi modeline geçilmesi gerektiğini belirterek, "Biz, Yeniden Refah Partisi olarak, bu ekonomi modelini hayata geçirmek için çalışıyoruz ve iktidara gelmek istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Kepsut ilçesi programı öncesi Edremit ilçesine geldi. Erbakan burada, Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan babası merhum Necmettin Erbakan'ın arkadaşı Yusuf Kurt'u (94) ziyaret etti. Erbakan, Kurt'un kendisini uzun zamandır görmek istediğini öğrendiğini ve bu isteği geri çevirmeyerek, programı öncesinde ziyaret ettiğini söyledi. Yusuf Kurt, Erbakan ile olan dostluklarından bahsederek Fatih Erbakan için dua etti.

'ÜLKENİN YILLIK 250 MİLYAR DOLARA İHTİYACI VAR'

Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamada, faizlerin yükseltilmesinin, dış borcun ödenmesi ve cari açığın kapatılması için gerekli olan dövizin bulunabilmesi amacıyla olduğunu ifade etti. Erbakan, "Ülkemizin 70-80 milyar dolarlık bir cari açığı var ve bir yıl içinde ödenmesi gereken 180 milyar dolar seviyesinde dış borç var. Yani, ülkenin yıllık 250 milyar dolara ihtiyacı var. Bu dövizi normalde ihracatla, katma değerli ihracat yaparak sağlamamız gerekir. Ancak, üretime ve ihracata dayalı bir ekonomi modeli yerine betona ve çimentoya dayalı bir ekonomi modeli uygulandığı için bu dövizi bulmak amacıyla faizler yükseltiliyor" diye konuştu.

Türkiye'de üretime, ihracata ve istihdama odaklı bir ekonomi modeline geçilmesi gerektiğini belirten Erbakan, "Biz, Yeniden Refah Partisi olarak, bu ekonomi modelini hayata geçirmek için çalışıyoruz ve iktidara gelmek istiyoruz" dedi.

'KEPSUT'U YENİDEN REFAH BELEDİYECİLİĞİ İLE TANIŞTIRACAĞIZ'

Fatih Erbakan, açıklamalarından sonra Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 30 oranında oy aldığı Kepsut ilçesine gelerek esnaf ve pazaryeri ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Erbakan, "Her şeyden önce değerli Kepsut halkına, kıymetli seçmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimize vermiş oldukları büyük destek bugün bir teşekkür ziyareti yapma ihtiyacını hissetmemize vesile oldu. İnşallah bir sonraki seçimde Kepsut'u Milli Görüş belediyeciliğiyle, Yeniden Refah Belediyeciliğiyle tanıştıracağız" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin oylarını her seçimde yüzde 100 artırdıklarını söyleyen Erbakan, "14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldık. 31 Mart'ta 3 milyonun üzerinde oy aldık. 14 Mayıs'ta yüzde 2,86, 31 Mart'ta yüzde 7 oy aldık. Şimdi inşallah bu ivmeyi daha da artıracağız. ve yeniden Refah Partimizi hem milletimizin teveccühüyle hem de teşkilatlarımızın bu gayretiyle yapılacak olan ilk seçimde inşallah iktidara taşıyacağız ve adil bir düzenle paylaşımda adaleti tesis ederek paraları canavarlara değil, millete aktararak milletin alım gücünü artıracağız, yüzünü güldüreceğiz. Bu ekonomik sıkıntıdan, bu yokluktan inşallah Milli Görüş ruhuyla, milli görüş bereketiyle kurtulacağız" dedi.