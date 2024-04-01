Yerel seçimlerde Konya'daki 6 ilçede birinci olan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Temel Peker, hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
Konya'da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanmalarına karşın Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum." ifadelerine yer verdi. Peker'in istifa duyurusu şöyle:
''Malimunuz üzerine 01.08.2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5055'idi. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli II Yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık.
Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık. 2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı. 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'linin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık.
İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık. Konya İl Başkanlığı ve teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz'.'
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti - Son Dakika
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre merkez ilçe Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alırken, en yakın rakibi MHP'li Burak Pehlivan 57 bin 922 oy aldı. Belediye meclis üyeleri seçiminde ise en fazla oyu CHP aldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2. dönemde seçimleri kazanan Çiğdem Özkan'a destek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Özkan, mahalle halkının sevgisini kazanarak 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalarla tekrar muhtar seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanlarının belirlendiği bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7'si farklı partilerin adayları oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranıyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı, 7 ilçeyi kaybetti.
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