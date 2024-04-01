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Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya İl Başkanı Temel Peker, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 ilçeyi kazandıktan sonra istifa ettiğini duyurdu. Peker, yaptığı açıklamada, hedeflenen oy oranına ulaşılamadığı için sorumluluğu üzerine aldığını belirtti.

01.04.2024 15:29  Güncelleme: 15:37
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Yerel seçimlerde Konya'daki 6 ilçede birinci olan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Temel Peker, hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

Konya'da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanmalarına karşın Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum." ifadelerine yer verdi. Peker'in istifa duyurusu şöyle:

''Malimunuz üzerine 01.08.2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5055'idi. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli II Yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık.

Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık. 2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı. 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'linin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık.

"YÜZDE 35'LİK OY HEDEFİNE ULAŞAMADIK"

İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık. Konya İl Başkanlığı ve teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz'.'

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
Kaynak: DHA

Yeniden Refah Partisi, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • M Ç: helal olsun örnek davranış. 78 10 Yanıtla
  • Koray Aksu: Bu adamlara oy vermedim ama sempati duyuyorum değişik bi durum chpye oy ver bunlara helal olsun de…. Helal olsun 55 8 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Delikanlı adammış 37 1 Yanıtla
  • İslam Solmaz: Sol seçmene helal olsun en azından gittikleri yol belli, sağ seçmen çok kıvrak her yöne gidiyorlar. 21 16 Yanıtla
  • zafer yimsel: Helal olsun. Ülkeye böyle siyasiler lazım. Başarısız yöneticilere nazaran hedeflediği nden daha az başarılı olduğu için istifa eden adam gibi adam. Alışık olmadığımız şeyler bunlar. Alışık olduğumuz inali binali gibi siyasetçilerdir. 15 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Aynı inceliği Ak partiden de bekliyoruz 10 1 Yanıtla
  • Semih Yetkin: dava yarı yolda bırakılmaz davaya hizmet etmeye devam edecekse sorun yok başkanlığı bıraksın ama tamamen hizmet etmeyi bırakacaksa zaten bu davanın mücahiti hiç olmamış demektir Necmettin Erbakan 85 yaşına kadar davanın parçası oldu cihat etti 0 1 Yanıtla
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